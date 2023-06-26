Начались съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»

Кинокомпания Yellow, Black and White сообщила о том, что в Москве стартовали съемки восьмисерийного продолжения трилогии «Последний богатырь» под названием «Последний богатырь. Наследие».

Действие сериала будет иметь место через 20 лет после событий оригинальных фильмов. Главные героини — две дочери богатыря Ивана (Виктор Хориняк), бравая воительница Марья (Арина Рожкова) и премудрая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Белогорье не знает бед и печалей, пока однажды волшебник Северин (Владислав Ветров) не приносит его жителям весть о том, что на них надвигается страшная угроза. Ради спасения своей родины Марья берется за оружие и решает сразиться с наступающим злом лицом к лицу, в то время как Софья переносится в 2017 год, когда Иван еще даже не подозревал о том, какая великая судьба его ожидает.

Помимо Хориняка и Ветрова, к своим ролям вернутся Кирилл Зайцев и Елена Яковлева. В актерский состав также входят Александр Лыков (Соловей-разбойник), Татьяна Догилева (волшебное Зеркальце), Юлия Пересильд (молодая версия Бабы Яги) и другие.

Режиссером шоу является Антон Маслов, наиболее известный по сериалу «Вампиры средней полосы» и комедии «Поехавшая». «Последний богатырь. Наследие» разрабатывается при участии стримингового сервиса Start и телеканала «Россия», а также при поддержке «Института развития интернета».