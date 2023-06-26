Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Начались съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»

Начались съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»

26 июня 2023 12:57
Начались съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»

Действие развернется через 20 лет после событий оригинальной трилогии.

Кинокомпания Yellow, Black and White сообщила о том, что в Москве стартовали съемки восьмисерийного продолжения трилогии «Последний богатырь» под названием «Последний богатырь. Наследие».

Действие сериала будет иметь место через 20 лет после событий оригинальных фильмов. Главные героини — две дочери богатыря Ивана (Виктор Хориняк), бравая воительница Марья (Арина Рожкова) и премудрая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Белогорье не знает бед и печалей, пока однажды волшебник Северин (Владислав Ветров) не приносит его жителям весть о том, что на них надвигается страшная угроза. Ради спасения своей родины Марья берется за оружие и решает сразиться с наступающим злом лицом к лицу, в то время как Софья переносится в 2017 год, когда Иван еще даже не подозревал о том, какая великая судьба его ожидает.

Начались съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»

Начались съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»

Помимо Хориняка и Ветрова, к своим ролям вернутся Кирилл Зайцев и Елена Яковлева. В актерский состав также входят Александр Лыков (Соловей-разбойник), Татьяна Догилева (волшебное Зеркальце), Юлия Пересильд (молодая версия Бабы Яги) и другие.

Режиссером шоу является Антон Маслов, наиболее известный по сериалу «Вампиры средней полосы» и комедии «Поехавшая». «Последний богатырь. Наследие» разрабатывается при участии стримингового сервиса Start и телеканала «Россия», а также при поддержке «Института развития интернета».

Фото: Yellow, Black & White
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Читать далее 23 июня 2023
6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне 6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне Читать далее 27 июня 2023
Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу Читать далее 23 июня 2023
Юрий Стоянов собирается вернуть украденные у него деньги в трейлере сериала «Мамонты» Юрий Стоянов собирается вернуть украденные у него деньги в трейлере сериала «Мамонты» Читать далее 26 июня 2023
Ингрид Олеринская ищет отца своего ребенка в трейлере сериала «Ира» Ингрид Олеринская ищет отца своего ребенка в трейлере сериала «Ира» Читать далее 26 июня 2023
Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника» Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника» Читать далее 27 июня 2023
5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее 5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее Читать далее 26 июня 2023
5 причин посмотреть «Переводчик»: первый военный фильм Гая Ричи 5 причин посмотреть «Переводчик»: первый военный фильм Гая Ричи Читать далее 26 июня 2023
Появился дублированный трейлер костюмированной драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом Появился дублированный трейлер костюмированной драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом Читать далее 23 июня 2023
Тест: только настоящий киноман узнает 10 из 10 фильмов Уэса Андерсона по одной лишь цветовой схеме Тест: только настоящий киноман узнает 10 из 10 фильмов Уэса Андерсона по одной лишь цветовой схеме Читать далее 25 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше