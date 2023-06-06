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Киноафиша Новости Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей

Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей

6 июня 2023 13:09
Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей

Авантюрная комедия про бывшего уголовника, который решает забрать награбленное.

Накануне в Москве стартовали съемки нового сериала с Юрием Стояновым «Артист», в котором звезда «Вампиров средней полосы» сыграет сразу десять ролей. Исполнитель появится в образах сантехника, помощника депутата, священника, следователя, строгой няни, и это далеко не полный перечень его персонажей.

В центре сюжета восьмисерийной авантюрной комедии — матерый вор-рецидивист по кличке Артист (Стоянов), отсидевший третий срок в тюрьме. Выйдя на свободу, он навсегда решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему необходимо забрать награбленное, тщательно спрятанное в тайнике своего старого дома. Теперь там проживают новые жильцы — невестка и внуки Артиста. Чтобы вытащить с трудом приобретенные воровские трофеи, протагонист решает вспомнить театральное прошлое и устраивается няней к собственным внукам.

Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей

Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей

Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей

Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей

Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей

Для Стоянова данная роль стала третьей, написанной специально под него, после «Вампиров средней полосы» и «Человека у окна».

Также в актерском составе задействованы Юрий Ицков, Анна Глаубэ, Наталья Щукина, Антон Шаврин, Влад Воробей, Алексей Демидов, Александр Самойленко, Арина Севостьянова и Севастьян Бугаев. Режиссером выступает Дмитрий Грибанов, ранее работавший со Стояновым над вторым сезоном «Вампиров средней полосы». Производство при поддержке Института развития интернета курируют онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия».

Премьера «Артиста» намечена на 2024 год.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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