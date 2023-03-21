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Киноафиша Новости Начались съемки приключенческого фильма «Золото Умальты» с Павлом Деревянко

Начались съемки приключенческого фильма «Золото Умальты» с Павлом Деревянко

21 марта 2023 16:32
Начались съемки приключенческого фильма «Золото Умальты» с Павлом Деревянко

В основу картины легла реальная история, произошедшая в 1917 году.

Накануне в Карелии официально стартовали съемки приключенческой ленты «Золото Умальты», повествующей о краже и поиске ценного дальневосточного металла. Главную роль в картине сыграет Павел Деревянко.

По сюжету, некие злоумышленники в масках совершают дерзкую кражу 40 пудов золота. После этого петербургский золотопромышленник Булыгин формирует команду охотников, чтобы вернуть похищенное состояние и наказать негодяев. Вместе с головорезами из Хабаровска он отправляется на их поиски, но очень скоро к гонке за сокровищем подключаются и другие люди, жаждущие обогащения, в числе которых даже американский рейнджер.

Начались съемки приключенческого фильма «Золото Умальты» с Павлом Деревянко

В основу проекта легли реальные события, произошедшие в Хабаровском крае в 1917 году. Прототипами персонажей стали реальные люди, а что касается самого исторического золота Умальты, то его судьба неизвестна и по сей день.

Режиссером выступает Андрей Богатырев, ранее работавший над военным боевиком «Красный призрак» и сериалом «Вампиры средней полосы». В остальной актерский состав вошли Артем Ткаченко, Денис Кузнецов, Михаил Горевой и Алексей Шевченков. Производство курирует губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Часть съемок пройдет также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Премьера «Золота Умальты» состоится в 2024 году.

Фото: Пресс-служба киностудии «Лендок»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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