Начались съемки приключенческого фильма «Золото Умальты» с Павлом Деревянко

Накануне в Карелии официально стартовали съемки приключенческой ленты «Золото Умальты», повествующей о краже и поиске ценного дальневосточного металла. Главную роль в картине сыграет Павел Деревянко.

По сюжету, некие злоумышленники в масках совершают дерзкую кражу 40 пудов золота. После этого петербургский золотопромышленник Булыгин формирует команду охотников, чтобы вернуть похищенное состояние и наказать негодяев. Вместе с головорезами из Хабаровска он отправляется на их поиски, но очень скоро к гонке за сокровищем подключаются и другие люди, жаждущие обогащения, в числе которых даже американский рейнджер.

В основу проекта легли реальные события, произошедшие в Хабаровском крае в 1917 году. Прототипами персонажей стали реальные люди, а что касается самого исторического золота Умальты, то его судьба неизвестна и по сей день.

Режиссером выступает Андрей Богатырев, ранее работавший над военным боевиком «Красный призрак» и сериалом «Вампиры средней полосы». В остальной актерский состав вошли Артем Ткаченко, Денис Кузнецов, Михаил Горевой и Алексей Шевченков. Производство курирует губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Часть съемок пройдет также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Премьера «Золота Умальты» состоится в 2024 году.