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Начались съемки новой части «Охотников за привидениями»

21 марта 2023 12:31
Начались съемки новой части «Охотников за привидениями»

Появилось первое фото со площадки.

Студия Sony Pictures объявила об официальном старте съемок пока безымянного продолжения «Охотников за привидениями: Наследники» (2021). В честь запуска производства был опубликован первый официальный кадр с площадки, на котором запечатлены режиссер Гил Кинан и продюсер фильма Джейсон Райтман.

Кинан и Райтман в соавторстве написали сценарий сиквела, но поменялись ролям. В прошлый раз в качестве режиссера процессом руководил Райтман, однако грядущую ленту он решил передать своему коллеге. В послужном списке Кинана — номинированный на «Оскар» мультфильм «Дом-монстр», фэнтези «Город Эмбер: Побег» и ремейк «Полтергейста». Рабочее название картины — Firehouse.

Начались съемки новой части «Охотников за привидениями»

Пока достоверно неизвестно, кто из актеров прошлой ленты будет задействован в следующей главе киносаги о борцах с призраками, но предполагается, что Маккенна Грейс, Финн Вулфхард, Селеста О’Коннор, Кэрри Кун и Пол Радд точно вернутся. О сюжете пока также мало подробностей, однако известно, что действие теперь развернется не в тихой Оклахоме, а в Нью-Йорке. Молодые герои переберутся в место дислокации оригинальных Охотников — пожарной части в Манхэттене.

Премьера намечена на 20 декабря этого года.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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