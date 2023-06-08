Начались съемки фильма по роману Андрея Геласимова «Степные боги»

Официально стартовали съемки киноадаптации романа Андрея Геласимова «Степные боги». Работа над фильмом пройдет в Забайкалье, Москве, Волгоградской и Саратовской областях. Производством занимается киностудия «Соль».

Действие развернется в 1945 году в казачьей станице в послевоенном Забайкалье. Надеясь спасти единственного друга от таинственной болезни, юный Петька отправляется за помощью к захваченному в плен японскому врачу по имени Хиротаро. Чтобы все получилось, персонажам необходимо обратиться к степным богам, но перед этим они должны найти общий язык и научиться доверять друг другу.

В основной актерский состав экранизации вошли Остап Риммен, Джунсуке Киносита, Светлана Иванова, Владимир Стеклов, Павел Чинарев, Никита Кологривый, Дарья Екамасова, Алина Ходжеванова, Наталья Павленкова, Якова Шамшин, Ольга Лапшина и Сергей Грузинов. Режиссером ленты выступает Олег Асадулин («Честный развод 2», «Стендап под прикрытием», «Темный мир: Равновесие»), сценарий написал Михаил Зубко («Непослушник», «Жить жизнь», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»).

Точной даты премьеры у «Степных богов» пока нет, но релиз состоится ориентировочно в 2024 году.