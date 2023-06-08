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Киноафиша Новости Начались съемки фильма по роману Андрея Геласимова «Степные боги»

Начались съемки фильма по роману Андрея Геласимова «Степные боги»

8 июня 2023 12:17
Начались съемки фильма по роману Андрея Геласимова «Степные боги»

Действие разворачивается после Второй мировой войны.

Официально стартовали съемки киноадаптации романа Андрея Геласимова «Степные боги». Работа над фильмом пройдет в Забайкалье, Москве, Волгоградской и Саратовской областях. Производством занимается киностудия «Соль».

Действие развернется в 1945 году в казачьей станице в послевоенном Забайкалье. Надеясь спасти единственного друга от таинственной болезни, юный Петька отправляется за помощью к захваченному в плен японскому врачу по имени Хиротаро. Чтобы все получилось, персонажам необходимо обратиться к степным богам, но перед этим они должны найти общий язык и научиться доверять друг другу.

Начались съемки фильма по роману Андрея Геласимова «Степные боги»

Начались съемки фильма по роману Андрея Геласимова «Степные боги»

Начались съемки фильма по роману Андрея Геласимова «Степные боги»

В основной актерский состав экранизации вошли Остап Риммен, Джунсуке Киносита, Светлана Иванова, Владимир Стеклов, Павел Чинарев, Никита Кологривый, Дарья Екамасова, Алина Ходжеванова, Наталья Павленкова, Якова Шамшин, Ольга Лапшина и Сергей Грузинов. Режиссером ленты выступает Олег Асадулин («Честный развод 2», «Стендап под прикрытием», «Темный мир: Равновесие»), сценарий написал Михаил Зубко («Непослушник», «Жить жизнь», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»).

Точной даты премьеры у «Степных богов» пока нет, но релиз состоится ориентировочно в 2024 году.

Фото: «Киностудия Соль»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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