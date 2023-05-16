Начались съемки байопика о Григории Перельмане с Марком Эйдельштейном в главной роли

В картине будет отражена жизнь великого российского математика с юных лет.

Знаменитый российский математик Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, которая была нерешенной проблемой около века, станет героем художественного фильма. Биографическая драма получила название «Витринный экземпляр». Съемки уже идут. Главную роль сыграет Марк Эйдельштейн («Монастырь», «Сто лет тому вперед»), а режиссером выступает документалист Андрей Григорьев («Шикарная жизнь»).

В фильме будет изложена жизнь ученого с самых юных лет. Художественные части будут перемежаться со вставками хроники и интервью представителей академического сообщества. Чтобы должным образом экранизировать разные этапы жизни Перельмана, постановщик более пяти лет занимался изучением архивов и общением с его коллегами.

Ниже приведена цитата Эйдельмана:

«Это действительно сумасшедшая ответственность — играть живого гения. Но я старался абстрагироваться и найти в себе «внутреннего Перельмана» — ведь если посмотреть на те редкие видео, которые удалось снять Андрею Григорьеву, можно заметить, что Григорию Яковлевичу все абсолютно безразлично, он очень отрешен, он всегда в своей голове, мыслями в параллельных мирах. Играть Перельмана — для меня как медитация, я тоже стараюсь отключаться от действительности, иллюзорной ответственности, окружающих обстоятельств и проникнуть в иные миры. Насколько это возможно».

Проект приурочен к празднованию 300-летнего юбилея Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), выпускником которого является Перельман. Работа над картиной ведется в России и Америке при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Премьера «Витринного экземпляра» намечена на осень этого года.