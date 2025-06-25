На viju выходит сериал «Библиотекари: Следующая глава»

1 июля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре viju стартует приключенческо-фэнтезийный сериал «Библиотекари: Следующая глава». Это шоу — ответвление «Библиотекарей» (2014–2018), но его можно смотреть, не зная о событиях оригинала. Производством телефраншизы занимается американский телеканал The CW.

В центре сюжета «Следующей главы» — небрежный хранитель ценных артефактов Викрам Чемберлен, который, попав в мистическую передрягу, перенесся из начала XIX века в современность. Теперь главный герой ищет способ вернуться домой, но за двести лет его замок был превращен в музей, а вырвавшаяся магия распространилась по континенту. Решать этот клубок проблем Чемберлен берется при помощи своих новых «коллег». Вместе им предстоит спасать мир от угрозы вселенского масштаба.

Чемберлена воплотил Каллум Макгоун («Мария Антуанетта»). В актерском составе компанию ему составили Кристиан Кейн («Грабь награбленное», «Сверхъестественное»), Джессика Грин («Спаркл: История единорога»), Оливия Моррис («Отель Портофино»).

Сезон будет включать 12 эпизодов, 1 июля выйдут сразу 7 из них. Шоураннером выступает создатель Дин Девлин.