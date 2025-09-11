Меню
11 сентября 2025 13:31
На СПбМКФ пройдет конференция региональных кинокомиссий и киностудий

Ключевая цель — развитие киноиндустрии в регионах.

12 сентября в ходе Санкт-Петербургского международного контент-форума (СПбМКФ) в конференц-зале D3 «Экспофорума» состоится конференция региональных кинокомиссий и киностудий, получившая заголовок «Кинокластеры России: локации, студии, кинотуризм».

Учредители мероприятия — АНО ЦВКИ «ЭКСПОКОНГРЕСС» и АНО «Центр развития креативных проектов». Поддержку также оказывают Союз кинематографистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, а также Фонд поддержки регионального кинематографа.

В качестве главной цели конференции позиционируется консолидация регионального кинопроизводства. Задачи мероприятия включают содействие децентрализации производства кино в России; выработку устойчивых моделей развития кино в регионах страны в сферах кинокомиссий, кинообразования и кинопроизводства; представление продюсерских проектов региональных студий для привлечения прокатчиков и инвесторов.

Участниками конференции станут члены региональных киностудий и кинокомиссий, продюсеры, дистрибьюторы, начальство киношкол и представители органов исполнительной власти. С программой можно ознакомиться ниже.

  • 12:00–14:00 — Презентация региональных кинокомиссий

В ходе обсуждения будут презентованы свежие данные по выданным рибейтам в 2024–2025 годах, а также действующие и создаваемые кинокомиссии. Кроме того, рассчитывается получение обратной связи от продюсерских компаний. Модератор пока не назначен.

  • 14:30–16:00 — Презентация региональных образовательных программ

Обзор и презентация программ, осуществляемых в регионах России. Модератором выступит директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение», член экспертных советов Министерства культуры РФ и Фонда кино Иван Кудрявцев.

  • 16:30–18:00 — Питчинг региональных киностудий

Презентация проектов на стадии разработки или завершения региональными киностудиями для прокатчиков, инвесторов и представителей онлайн-кинотеатров. Модератором выступит член Совета ФПРК, генеральный директор продюсерского центра «Мувистарт» Дмитрий Якунин.

Фото: СПбМКФ
Виктория Аморина
Виктория Аморина
