На съемках блокбастера о Формуле-1 Брэд Питт сядет за руль настоящего гоночного болида

Режиссер авиационного боевика «Топ Ган: Мэверик» Джозеф Косински, продюсер Джерри Брукхаймер и Брэд Питт намерены сделать самый реалистичный фильм об автогонках. Об этом заявил известный спортивный репортер Уилл Бакстон.

Для Косински очень важно точно передать атмосферу скорости, для чего будут использованы маленькие подвижные 6К-камеры, которыми постановщик снимал кадры внутри кабины реактивных самолетов в «Топ Гане: Мэверик». На усовершенствование технологии ушло целых восемнадцать месяцев. Как и Круз, пилотировавший истребитель, Питт самостоятельно будет управлять болидом Формулы-1 — по крайней мере в тех случаях, когда это возможно.

Автомобиль для фильма разработала компания Mercedes. Сейчас он проходит тестирования. Питт и остальные участники в данный момент тренируются на симуляторах. За достоверность происходящего отвечает легендарный гонщик Льюис Хэмилтон — он выступает творческим консультантом и сопродюсером фильма. Специально для картины создатели сформировали отдельную гоночную команду, которая будет снимать сцены на трассах вплоть до завершения спортивного сезона. Съемки начнутся летом в рамках Гран-при Великобритании.

Вместе с Питтом в картине снимется звезда сериала «Снегопад» Демсон Идрис. Кастинг в данный момент продолжается. Сценарий написал Эрен Крюгер («Топ Ган: Мэверик»). В производство вовлечены кинокомпании Plan B Entertainment и Apple Original Films.