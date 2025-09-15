Меню
Киноафиша Новости На кинофестивале в Торонто победил «Хамнет» с Полом Мескалом и Джесси Бакли

15 сентября 2025 12:08
Фильм наверняка поборется за «Оскар».

Кинофестиваль в Торонто входит в пятерку крупнейших и наиболее престижных смотров в мире. Особенность этого фестиваля заключается в том, что победителей выбирает не жюри, а рядовые зрители. В этом году главного приза удостоилась драма Хлои Чжао «Хамнет», которая повествует об Уильяме Шекспире (Пол Мескал), его жене Агнес (Джесси Бакли) и их умершем сыне. Лента основана на одноименном романе Мэгги О’Фаррелл. Напомним, что в 2020 году картина Чжао «Земля кочевников» получила три «Оскара», включая награду в категории «Лучший фильм».

Второе место по итогам кинофестиваля в Торонто 2025 года занял «Франкенштейн» Гильермо дель Торо. Третью строчку занял новый детектив Райана Джонсона о Бенуа Блане «Достать ножи: Проснись, мертвец».

Лучшим иностранным фильмом публика признала «Метод исключения» Пак Чхан-ука. Следом расположились «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и драма Нираджа Гхайвана под названием Homebound.

В программе Midnight Madness лучшим проектом был признан Nirvanna the Band the Show the Movie.

В конкурсе документального кино победу одержал фильм Барри Аврича «Дорога между нами: Окончательное спасение», повествующий о бывшем израильском генерале и его попытках спасти свою семью во время вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года.

