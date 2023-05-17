Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужас Истфилда: Первое изгнание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости На канале ТВ-3 анонсировали проекты нового сезона

На канале ТВ-3 анонсировали проекты нового сезона

17 мая 2023 17:34
На канале ТВ-3 анонсировали проекты нового сезона

15 мая в Санкт-Петербурге состоялась встреча с новым генеральным продюсером канала Константином Обуховым. Он представил свежую линейку проектов и рассказал о векторах развития ТВ-3.

После мощного перезапуска канала знакомство с территорией мистики и чудес началось с обновленной линейки сериалов.

«СуперИвановы» — сериал расскажет о жизни обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых. Правда есть один секрет: каждая женщина в роду обладает магическим даром. Вскоре сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем. Вот только помогут ли их способности разобраться с собственными семейными историями предстоит выяснить.

Главные роли в сериале исполнили Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова

«Стой, не то мама будет гадать» — иронический детектив, где произошел синтез логики и экстрасенсорики. Брутальный полицейский Артём Быстров и его мама, обладающей необычным даром, окажутся в центре истории. Вместе они будут распутывать самые безнадежные дела, попадать в приключения и забавные жизненные ситуации.

Также ТВ-3 продолжает радовать своих телезрителей проектами, которые произведены за пределами России. 15 мая на канале состоялась премьера турецкого сериала «Полнолуние», который наполнен романтикой, детективными тайнами и, конечно же, чудесами.

Мистическая составляющая канала продолжит развиваться и пополняться проектами. Так, Константин Обухов анонсировал продолжение рейтинговых проектов «Гадалка», «Слепая», «Охотники за приведениями».

Новый сезон ТВ-3 пополнится также и своими лицами канала. Уже сейчас в эфире выходят проекты с селебрити и звездами отечественного шоу-бизнеса. Профессиональный таролог Ольга Пуаро стала ведущей шоу «Утренние гадания», а телеведущая Ляйсан Утяшева знакомит с кулинарными изысками в проекте «Вкусно с Ляйсан».

Генеральный продюсер канала Константин Обухов подчеркнул, что акцент будет не только на мистическом контенте, но и на социальном. В новом сезоне зрителей ждет продолжение проектов «Вернувшиеся», «Герои» и «Лучший друг». Также к запуску готовится социальная викторина, где участники будут выигрывать деньги, чтобы помочь своим друзьям или родным.

«Для меня очень важно, чтобы то, что происходило с ТВ-3, было честным. В такое непростое турбулентное время, кто как ни канал ТВ-3 может дать надежду людям? Мне кажется сейчас - время, когда мы можем делать что-то вместе! Я приглашаю сделать ТВ-3 новым вместе с нашей командой!», — заявил новый генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.

Фото: ТВ-3
Мария Бабаева
Мария Бабаева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Читать далее 17 мая 2023
Для гламурной Эль Вудс и практичной Энди Сакс: косметика, которая бы подошла героиням популярных фильмов Для гламурной Эль Вудс и практичной Энди Сакс: косметика, которая бы подошла героиням популярных фильмов Читать далее 15 мая 2023
COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание» COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание» Читать далее 16 мая 2023
В ближайшие дни в ряде российских городов пройдет «Фестиваль нового итальянского кино» В ближайшие дни в ряде российских городов пройдет «Фестиваль нового итальянского кино» Читать далее 16 мая 2023
Тест: как хорошо ты знаешь франшизу «Форсаж»? Тест: как хорошо ты знаешь франшизу «Форсаж»? Читать далее 16 мая 2023
Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 17 мая 2023
Джейк Джилленхол в беде не бросит: Киноафиша приглашает на показ фильма «Переводчик» Джейк Джилленхол в беде не бросит: Киноафиша приглашает на показ фильма «Переводчик» Читать далее 15 мая 2023
Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Читать далее 17 мая 2023
Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Читать далее 17 мая 2023
Экшен, шутки и похожий на Джокера Джейсон Момоа: вышел финальный трейлер «Форсажа 10» Экшен, шутки и похожий на Джокера Джейсон Момоа: вышел финальный трейлер «Форсажа 10» Читать далее 16 мая 2023
Related video