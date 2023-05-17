На канале ТВ-3 анонсировали проекты нового сезона

15 мая в Санкт-Петербурге состоялась встреча с новым генеральным продюсером канала Константином Обуховым. Он представил свежую линейку проектов и рассказал о векторах развития ТВ-3.

После мощного перезапуска канала знакомство с территорией мистики и чудес началось с обновленной линейки сериалов.

«СуперИвановы» — сериал расскажет о жизни обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых. Правда есть один секрет: каждая женщина в роду обладает магическим даром. Вскоре сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем. Вот только помогут ли их способности разобраться с собственными семейными историями предстоит выяснить.

Главные роли в сериале исполнили Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова

«Стой, не то мама будет гадать» — иронический детектив, где произошел синтез логики и экстрасенсорики. Брутальный полицейский Артём Быстров и его мама, обладающей необычным даром, окажутся в центре истории. Вместе они будут распутывать самые безнадежные дела, попадать в приключения и забавные жизненные ситуации.

Также ТВ-3 продолжает радовать своих телезрителей проектами, которые произведены за пределами России. 15 мая на канале состоялась премьера турецкого сериала «Полнолуние», который наполнен романтикой, детективными тайнами и, конечно же, чудесами.

Мистическая составляющая канала продолжит развиваться и пополняться проектами. Так, Константин Обухов анонсировал продолжение рейтинговых проектов «Гадалка», «Слепая», «Охотники за приведениями».

Новый сезон ТВ-3 пополнится также и своими лицами канала. Уже сейчас в эфире выходят проекты с селебрити и звездами отечественного шоу-бизнеса. Профессиональный таролог Ольга Пуаро стала ведущей шоу «Утренние гадания», а телеведущая Ляйсан Утяшева знакомит с кулинарными изысками в проекте «Вкусно с Ляйсан».

Генеральный продюсер канала Константин Обухов подчеркнул, что акцент будет не только на мистическом контенте, но и на социальном. В новом сезоне зрителей ждет продолжение проектов «Вернувшиеся», «Герои» и «Лучший друг». Также к запуску готовится социальная викторина, где участники будут выигрывать деньги, чтобы помочь своим друзьям или родным.