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Киноафиша Новости На Apple TV+ состоялась премьера третьего сезона «Теда Лассо»

На Apple TV+ состоялась премьера третьего сезона «Теда Лассо»

15 марта 2023 15:25
На Apple TV+ состоялась премьера третьего сезона «Теда Лассо»

Заключительная часть спортивной комедии пришлась критикам по душе.

Сегодня, 15 марта, на стриминговом сервисе Apple TV+ состоялась премьера первой серии заключительного третьего сезона спортивного комедийного сериала «Тед Лассо». Сезон состоит из двенадцати эпизодов, которые будут выходить на платформе еженедельно по средам до 31 мая. Продолжение шоу получило официальный русский дубляж.

Главные роли в третьем сезоне сыграли Джейсон Судейкис («Моя девушка — монстр»), Ханна Уэддингхэм («Сексуальное просвещение»), Брендан Хант («Мы — Миллеры»), Джуно Темпл («Предложение») и Бретт Голдстин («Тор: Любовь и гром»).

В новых сериях многострадальный футбольный клуб «Ричмонд» сталкивается с очередной волной насмешек после того, как аналитики прочат им последнее место в Премьер-лиге. Из-за ухода Нейта (Ник Мохаммед) Рой Кент (Голдстин) занимает место помощника тренера клуба вместе с Бирдом (Хант). В то же время Ребекка (Уэддингхэм) всеми силами стремится к тому, чтобы разгромить команду Руперта (Энтони Хед), Кили (Темпл) пытается привыкнуть к должности главы PR-агентства, а Теду (Судейкис) приходится одновременно справляться с общественным давлением на работе и проблемами в личной жизни.

Критики очень тепло приняли заключительный сезон: в данный момент его средний балл одобрения от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 94% (на основе 32 рецензий), а на агрегаторе Metacritic — 72 из 100 (на основе 15 рецензий).

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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