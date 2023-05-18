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Киноафиша Новости Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» получил трейлер и дату релиза

Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» получил трейлер и дату релиза

18 мая 2023 13:40
Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» получил трейлер и дату релиза

Цифровой релиз картины о подростках, спасающих Париж от сил зла, состоится в конце июня.

Netflix опубликовал трейлер и объявил дату выхода полнометражного мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», являющегося приквелом популярного анимационного сериала Леди Баг и Супер-Кот». Картина выйдет во французский прокат 5 июля, а ее цифровой релиз состоится 28 июля.

Центральных персонажей ленты озвучивают Кристина Валенсуэла («Вселенная Стивена»), Брайс Папенбрук («Наруто: Ураганные хроники») и Кит Сильверштейн («Аркейн»).

В центре сюжета — обычная стеснительная школьница Маринетт Дюпен-Чен (Валенсуэла). Однажды она находит загадочный талисман божьей коровки, который дарует ей невероятные способности. Решив воспользоваться новообретенными силами для спасения людей, она перевоплощается в супергероиню Леди Баг и становится главной защитницей Парижа. В это же время в городе появляется другой герой — таинственный молодой юноша по прозвищу Супер-Кот (Папенбрук). Он объединяет силы с Леди Баг, чтобы бросить вызов коварному суперзлодею Бражнику (Сильверштейн). Однако Маринетт даже не подозревает, что под маской Супер-Кота скрывается ее ровесник Адриан Агрест, в которого она тайно влюблена.

Разработкой ленты руководит создатель оригинального сериала Джереми Заг, также известный по анимационным шоу «Зак Шторм — суперпират» и «Отряд «Призрак».

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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