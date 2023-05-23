Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» получил новый дублированный трейлер

В сети появился свежий дублированный трейлер анимационной ленты «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», основанной на знаменитом французском мультсериале. Прокатная компания «Экспонента» выпустит картину в российские кинотеатры 10 августа (релиз на сервисе Netflix состоится немного раньше — 28 июля).

В центре сюжета окажется обыкновенная школьница по имени Маринетт, втайне влюбленная в своего одноклассника Адриана. Она не пользуется популярностью среди сверстников, но благодаря судьбоносному случаю Маринетт получает сверхспособности и становится супергероиней по прозвищу Леди Баг. Она спасает любимый город от нападок злодеев вместе с коллегой Супер-Котом. Под личностью последнего скрывается Адриан, получивший свою силу схожим образом. Их невероятные навыки помогают им вместе успешно бороться с криминалом, но есть один нюанс — никто из них не знает истинные личности друг друга.

Режиссером и сценаристом мультика выступил один из создателей оригинального шоу Джереми Заг. Кинематографист счастлив, что франшиза перешла в новый формат:

«Я работаю над вселенной Леди Баг уже почти десять лет. Для меня это настоящее приключение! Я счастлив, что мы наконец можем представить вам Леди Баг на большом экране. Главное в этом фильме было найти идеальный баланс между экшен-сценами, юмором и романтикой. Я хочу, чтобы этот фильм отражал важнейшие всеобщие ценности: уверенность в себе, смелость, расширение прав женщин. Ну и рассказывал о всепобеждающей силе любви!».

Ведущих персонажей озвучили Кристина Валенсуэла и Брайс Папенбрук.