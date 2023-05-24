Морские бродяги попадают в ужасный шторм в трейлере драмы Бориса Хлебникова «Снегирь»

Кинокомпания «Атмосфера Кино» выпустила новый трейлер драмы «Снегирь» Бориса Хлебникова. Главные роли в фильме исполняют Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Олег Савостюк, Макар Хлебников и ушедший из жизни Евгений Сытый.

Картина повествует об экипаже рыболовного судна «Снегирь», мечтающем о простых вещах — спокойной погоде, большом улове и скором возвращении домой. Перед очередным рейсом к команде корабля присоединяются два молодых новичка, Никита (Хлебников) и Максим (Савостюк). Под руководством бывалых моряков им предстоит с головой окунуться в тяжелую работу, научиться преодолевать нечеловеческие трудности и пройти настоящее боевое крещение, попав в десятибалльный шторм.

Хлебников наиболее известен по фильму «Аритмия», получившему три номинации на премию «Золотой орел», картине «Долгая счастливая жизнь», удостоенной номинации на «Золотого медведя», а также сериалу «Шторм». Съемки его нового проекта проходили в Санкт-Петербурге, Мурманске и селе Териберка.

«Снегирь» выйдет в российский прокат 8 июня.