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Киноафиша Новости Монстр в городе: вышел тизер нового японского фильма о Годзилле

Монстр в городе: вышел тизер нового японского фильма о Годзилле

12 июля 2023 15:36
Монстр в городе: вышел тизер нового японского фильма о Годзилле

Блокбастер от Toho также получил официальное название.

Японская кинокомпания Toho представила дебютный тизер тридцатого фильма о Короле монстров под названием «Годзилла -1.0». Юбилейная картина выйдет в Японии 3 ноября этого года, а уже спустя месяц блокбастер стартует на международной арене.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Согласно короткому синопсису, действие развернется в разоренной послевоенной Японии. В этот и без того неблагополучный период, когда люди только начали выходить из состояния отчаяния, страна сталкивается с новой большой угрозой и вновь погружается в хаос — огромный древний монстр, канувший в лету, возвращается, чтобы снова сеять ужас, смерть и разруху.

Режиссером и сценаристом проекта, созданного к семидесятилетию оригинального фильма, выступает Такаси Ямадзаки («Люпен III: Первый», «Судьба: История Камакуры»). Об актерском составе информации пока нет.

Прошлый полнометражный фильм от Toho о гигантском доисторическом ящере «Годзилла: Возрождение» вышел семь лет назад. За этот период было выпушено несколько аниме-сериалов, а также два голливудских блокбастера — «Годзилла 2: Король монстров» и «Годзилла против Конга». В скором времени на сервисе Apple TV+ также выйдет масштабный многосерийный спин-офф киновселенной Legendary Pictures и Warner Bros. под рабочим названием «Монарх: Наследие монстров», а весной 2024 года состоится релиз кроссовера «Годзилла и Конг: Новая империя».

Фото: Toho
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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