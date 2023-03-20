Молодые принц Уильям и Кейт Миддлтон: появился первый кадр со съемок шестого сезона «Короны»

В сети появился первый кадр со съемок шестого сезона исторического сериала «Корона». На снимке запечатлены актеры Эд Маквей и Мэг Беллами, исполняющие роли молодых принца Уильяма и Кейт Миддлтон соответственно. Производство новых серий шоу в данный момент проходит в шотландском городе Сент-Эндрюс. Сцена, показанная на опубликованном кадре, является воспроизведением момента встречи пары, поскольку реальные принц Уильям и Кейт Миддлтон также познакомилась во время учебы в университете Сент-Эндрюса в 2001 году.

После судьбоносной встречи отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон быстро стали объектом бурных обсуждений в прессе. Они обручились в ноябре 2010 года и поженились 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. Позже у пары родились трое детей: принц Джордж Уэльский, принцесса Шарлотта Уэльская и принц Луи Уэльский.

Шестой сезон «Короны» посвящен истории британской королевской семьи 90-х годов, в том числе трагической гибели принцессы Дианы в автокатастрофе. По данным СМИ, творческая команда сериала осознает ответственность, связанную с воссозданием смерти Дианы на экране и стремится «сделать все правильно и деликатно». Сама авария в сериале воспроизведена не будет, но в нем будут продемонстрированы причины трагедии и ее последствия.