Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джон Уик 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Молодые принц Уильям и Кейт Миддлтон: появился первый кадр со съемок шестого сезона «Короны»

Молодые принц Уильям и Кейт Миддлтон: появился первый кадр со съемок шестого сезона «Короны»

20 марта 2023 12:14
Молодые принц Уильям и Кейт Миддлтон: появился первый кадр со съемок шестого сезона «Короны»

Производство новых эпизодов сериала проходит в городе Сент-Эндрюс, где познакомилась пара.

В сети появился первый кадр со съемок шестого сезона исторического сериала «Корона». На снимке запечатлены актеры Эд Маквей и Мэг Беллами, исполняющие роли молодых принца Уильяма и Кейт Миддлтон соответственно. Производство новых серий шоу в данный момент проходит в шотландском городе Сент-Эндрюс. Сцена, показанная на опубликованном кадре, является воспроизведением момента встречи пары, поскольку реальные принц Уильям и Кейт Миддлтон также познакомилась во время учебы в университете Сент-Эндрюса в 2001 году.

Молодые принц Уильям и Кейт Миддлтон: появился первый кадр со съемок шестого сезона «Короны»

После судьбоносной встречи отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон быстро стали объектом бурных обсуждений в прессе. Они обручились в ноябре 2010 года и поженились 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. Позже у пары родились трое детей: принц Джордж Уэльский, принцесса Шарлотта Уэльская и принц Луи Уэльский.

Шестой сезон «Короны» посвящен истории британской королевской семьи 90-х годов, в том числе трагической гибели принцессы Дианы в автокатастрофе. По данным СМИ, творческая команда сериала осознает ответственность, связанную с воссозданием смерти Дианы на экране и стремится «сделать все правильно и деликатно». Сама авария в сериале воспроизведена не будет, но в нем будут продемонстрированы причины трагедии и ее последствия.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Читать далее 14 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ Читать далее 17 марта 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Related video