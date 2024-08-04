"Молодой Шерлок" Гая Ричи нашёл своего Мориарти (фанаты Эндрю Скотта, вам он вряд ли понравится)

Успех сериала Гая Ричи «Джентльмены» от Netflix был оглушительным. С тех пор другие стриминговые сервисы бросаются деньгами в режиссера, уговаривая его сделать для них такой же яркий проект.

Ричи выбрал предложение Prime Video и согласился снять сериал «Молодой Шерлок», приквел к его собственной дилогии о великом сыщике с Робертом Дауни младшим в главной роли.

Amazon не откладывает проект в долгий ящик, и Ричи уже приступил к кастингу актеров. Племянник Рэйфа Файнса, Хиро Файнс Тиффин, сыграет молодого Шерлока Холмса, а на роли второго плана подписались Колин Фёрт, Джозеф Файнс и Наташа Макэлхон — приличный каст даже для Ричи.

Однако фанатов книг Артура Конана Дойля волновал лишь один вопрос — кто сыграет молодую версию Мориарти?

Главный противник Шерлока и гений криминального мира уже не раз появлялся в экранизациях книг Дойля, но самой удачной версией принято считать перформанс Эндрю Скотта из сериала «Шерлок».

Кажется, Ричи решил пойти по принципиально другому пути. На роль Мориарти в «Молодом Шерлоке» совсем недавно подписали звезду «Колеса времени» Донала Финна.

Молодой актер только начинает свой путь к статусу большого голливудского артиста, но одно уже понятно — Финн не сможет повторить рафинированную и социопатическую игру Скотта. Его Мориарти будет более приземленным и хулиганистым, и это совсем неплохо.

Поклонникам «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем стоит понять, что Ричи не хочет просто скопировать персонажа Скотта, а планирует удивить зрителей новым взглядом на культового злодея.

Учитывая, что съемки сериала начались только в прошлом месяце, первый сезон «Молодого Шерлока» ожидаем минимум к концу 2025 года.