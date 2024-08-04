Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости "Молодой Шерлок" Гая Ричи нашёл своего Мориарти (фанаты Эндрю Скотта, вам он вряд ли понравится)

"Молодой Шерлок" Гая Ричи нашёл своего Мориарти (фанаты Эндрю Скотта, вам он вряд ли понравится)

4 августа 2024 10:33
"Молодой Шерлок" Гая Ричи нашёл своего Мориарти (фанаты Эндрю Скотта, вам он вряд ли понравится)

Новая версия культового антигероя.  

Успех сериала Гая Ричи «Джентльмены» от Netflix был оглушительным. С тех пор другие стриминговые сервисы бросаются деньгами в режиссера, уговаривая его сделать для них такой же яркий проект.

Ричи выбрал предложение Prime Video и согласился снять сериал «Молодой Шерлок», приквел к его собственной дилогии о великом сыщике с Робертом Дауни младшим в главной роли.

Amazon не откладывает проект в долгий ящик, и Ричи уже приступил к кастингу актеров. Племянник Рэйфа Файнса, Хиро Файнс Тиффин, сыграет молодого Шерлока Холмса, а на роли второго плана подписались Колин Фёрт, Джозеф Файнс и Наташа Макэлхон — приличный каст даже для Ричи.

Однако фанатов книг Артура Конана Дойля волновал лишь один вопрос — кто сыграет молодую версию Мориарти?

Главный противник Шерлока и гений криминального мира уже не раз появлялся в экранизациях книг Дойля, но самой удачной версией принято считать перформанс Эндрю Скотта из сериала «Шерлок».

Кажется, Ричи решил пойти по принципиально другому пути. На роль Мориарти в «Молодом Шерлоке» совсем недавно подписали звезду «Колеса времени» Донала Финна.

"Молодой Шерлок" Гая Ричи нашёл своего Мориарти (фанаты Эндрю Скотта, вам он вряд ли понравится)

Молодой актер только начинает свой путь к статусу большого голливудского артиста, но одно уже понятно — Финн не сможет повторить рафинированную и социопатическую игру Скотта. Его Мориарти будет более приземленным и хулиганистым, и это совсем неплохо.

Поклонникам «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем стоит понять, что Ричи не хочет просто скопировать персонажа Скотта, а планирует удивить зрителей новым взглядом на культового злодея.

Учитывая, что съемки сериала начались только в прошлом месяце, первый сезон «Молодого Шерлока» ожидаем минимум к концу 2025 года.

Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Страшно интересно: лучшие фильмы ужасов первой половины 2025 года Страшно интересно: лучшие фильмы ужасов первой половины 2025 года Читать дальше 29 июля 2025
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы Читать дальше 29 июля 2025
Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги» Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги» Читать дальше 24 июля 2025
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Читать дальше 22 июля 2025
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Читать дальше 18 июля 2025
Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века Читать дальше 16 июля 2025
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Читать дальше 15 июля 2025
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Читать дальше 13 июля 2025
Эволюция сына Криптона: как менялся образ Супермена в кино Эволюция сына Криптона: как менялся образ Супермена в кино Читать дальше 9 июля 2025
В царстве доисторических ящеров: 6 альтернатив «Миру Юрского периода» В царстве доисторических ящеров: 6 альтернатив «Миру Юрского периода» Читать дальше 4 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше