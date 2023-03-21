Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три мушкетера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Мишель Родригес обещает, что в концовке «Форсажа 10» зрителей ждет большой сюрприз

Мишель Родригес обещает, что в концовке «Форсажа 10» зрителей ждет большой сюрприз

21 марта 2023 14:00
Мишель Родригес обещает, что в концовке «Форсажа 10» зрителей ждет большой сюрприз

Актриса считает Джейсона Момоа лучшим злодеем франшизы.

В связи с надвигающимся релизом приключенческого фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров» Мишель Родригес приняла участие в записи нового эпизода подкаста Collider, где ей не удалось обойти стороной и предстоящую десятую часть «Форсажа». Рассказывая о фильме, актриса очень похвалила своего коллегу Джейсона Момоа, лестно охарактеризовав его персонажа «лучшим злодеем франшизы», и пообещала в финале блокбастера большой сюрприз:

«Я думаю, что люди очень удивятся концовке «Форсажа 10», будет много открытых ртов. Скажем так. Будут реакции из серии: «Вы серьезно? Что это было?». Я испытала те же эмоции во время просмотра и подумала: «О, боже мой! Что мы натворили?».

В декабре прошлого года в сети появился громкий слух, что в финале десятого фильма состоится неожиданное появление погибшей в шестой части Жизель в исполнении Галь Гадот, но данная информация пока не подтверждена. Также нельзя исключать цифрового Пола Уокера или камео Дуэйна Джонсона.

В продолжении высокооктановой саги Доминику Торетто (Вин Дизель) и его близким придется столкнуться с сыном наркоборона из пятой картины. Злодея зовут Данте (Момоа), он намерен отомстить гонщику за смерть отца реализовав хитроумный план. Поможет ему в этом кибертеррористка Сайфер (Шарлиз Терон).

Премьера «Форсажа 10» намечена на 19 мая.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Читать далее 22 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ Читать далее 17 марта 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Related video