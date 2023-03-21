Мишель Родригес обещает, что в концовке «Форсажа 10» зрителей ждет большой сюрприз

В связи с надвигающимся релизом приключенческого фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров» Мишель Родригес приняла участие в записи нового эпизода подкаста Collider, где ей не удалось обойти стороной и предстоящую десятую часть «Форсажа». Рассказывая о фильме, актриса очень похвалила своего коллегу Джейсона Момоа, лестно охарактеризовав его персонажа «лучшим злодеем франшизы», и пообещала в финале блокбастера большой сюрприз:

«Я думаю, что люди очень удивятся концовке «Форсажа 10», будет много открытых ртов. Скажем так. Будут реакции из серии: «Вы серьезно? Что это было?». Я испытала те же эмоции во время просмотра и подумала: «О, боже мой! Что мы натворили?».

В декабре прошлого года в сети появился громкий слух, что в финале десятого фильма состоится неожиданное появление погибшей в шестой части Жизель в исполнении Галь Гадот, но данная информация пока не подтверждена. Также нельзя исключать цифрового Пола Уокера или камео Дуэйна Джонсона.

В продолжении высокооктановой саги Доминику Торетто (Вин Дизель) и его близким придется столкнуться с сыном наркоборона из пятой картины. Злодея зовут Данте (Момоа), он намерен отомстить гонщику за смерть отца реализовав хитроумный план. Поможет ему в этом кибертеррористка Сайфер (Шарлиз Терон).

Премьера «Форсажа 10» намечена на 19 мая.