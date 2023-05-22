Мировые сборы франшизы «Джон Уик» достигли $1 млрд

Согласно Deadline, общие сборы всех частей экшен-франшизы «Джон Уик» кинокомпании Lionsgate достигли отметки в $1 млрд. Комментируя эту новость, председатель студии Джо Дрейк сказал:

«Преодоление этого рубежа является свидетельством невероятной работы режиссера Чада Стахелски и Киану Ривза, а также продюсеров Бэзила Иваника и Эрики Ли, которые поставили перед собой задачу превосходить самих себя с выпуском каждого нового фильма франшизы. Мы очень благодарны кинозрителям со всего мира за то, что они привели нас к этому невероятному достижению».

Серия «Джон Уик» состоит из четырех фильмов, самым прибыльным из которых является «Джон Уик 4» (2023). Картина вышла на экраны 22 марта (23 марта в России) и за первые дни в прокате заработала $137,5 млн. В начале мая ее сборы превысили $400 млн. На данный момент касса фильма составляет $425,3 и продолжает расти. При этом лента еще не вышла в Японии, поэтому подводить окончательные итоги пока рано.

Второе место в рейтинге успешнейших лент серии занимает «Джон Уик 3» (2019), заработавший $326,7 млн в мировом прокате. Следом за ним располагаются «Джон Уик 2» (2017) с 171,54 млн и оригинальный «Джон Уик» (2014) с $87,8 млн.