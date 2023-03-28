Мировая премьера «Индианы Джонса 5» состоится на Каннском кинофестивале

Давние слухи подтвердились. Мировая премьера пятой части «Индианы Джонса» состоится в рамках 76-го Каннского кинофестиваля, который традиционно пройдет в последнем месяце весны. По данным Variety, показ может состояться на второй или на третий день киносмотра, то есть 17 или 18 мая.

Предыдущая картина культовой франшизы пятнадцать лет назад также впервые была показана в Каннах. В целом организаторы мероприятия продолжают придерживаться давней традиции, показывая вне конкурса крупные голливудские блокбастеры. В прошлом году в Каннах был представлен авиационный эпик с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик», благодаря чему премьера превратилась в отдельное гламурное шоу. Другой горячо ожидаемой новинкой, которую презентуют публике на Лазурном берегу, станет $200-миллионный вестерн Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо.

Основное действие «Индианы Джонса и колеса судьбы» развернется 1969 году на фоне соперничества США и СССР из-за освоения космоса. В заключительной главе киносаги неувядающий археолог в исполнении Харрисона Форда попытается помешать коварным планам бывшего нациста Юргена Воллера (Мадс Миккельсен), причастного к высадке американцев на Луну. Помогать пожилому искателю приключений будет его крестная дочка Хелена, которую сыграла Фиби Уоллер-Бридж.

«Индиана Джонс и колесо судьбы» выйдет в мировой прокат 30 июня.