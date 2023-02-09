Минкульт РФ работает над законопроектом о запрете пиратского проката зарубежных фильмов

Агентство «Интерфакс» сообщило о том, что Министерство культуры РФ готовит законопроект о запрете показа пиратских версий фильмов в кинотеатрах России.

После ухода зарубежных кинокомпаний с отечественного рынка многие российские кинотеатры и компании утратили возможность получать прокатные удостоверения на иностранные фильмы и начали организовывать нелегальные показы лент, не попавших в местный прокат. Новая инициатива призвана пресечь подобную практику. Выступая на пленарном заседании Госдумы, заместитель министра культуры Алла Манилова отметила, что на данный момент проблема пиратства в России «чрезвычайно актуальна и требует своего законодательного решения».

Этот проект стал уже не первым шагом со стороны Госдумы и правительства на пути к ужесточению антипиратского законодательства РФ. Вчера, 8 февраля, депутаты также приняли в первом чтении закон, полностью запрещающий любую видео- и аудио- запись в кинозале во время показа фильма. Ранее подобные действия не были запрещены на законодательном уровне.

Авторы законопроекта отмечают, что в случае принятия законопроекта, за съемку во время сеанса администрация кинотеатра будет вправе отказать нарушителю в дальнейшем предоставлении услуги просмотра. При этом запрет не коснется селфи внутри кинозала, поскольку эти фотографии, по словам Маниловой, представляют собой «другой жанр».