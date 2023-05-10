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Милош Бикович и другие звезды получили членство в Европейской киноакадемии

10 мая 2023 14:50
Милош Бикович и другие звезды получили членство в Европейской киноакадемии

В состав организации также вошел Уиллем Дефо.

В этот вторник, 9 мая, Европейская киноакадемия объявила имена своих новых членов. На этот раз в состав организации вошли 462 специалиста из разных сфер киноискусства: режиссеры, операторы, актеры, продюсеры и многие другие.

Среди прочих, членства в Европейской киноакадемии были удостоены режиссеры Мари Кройцер («Земля под моими ногами»), Шарлотта Дофин («Остров Бергмана»), Вальдимар Йоханнссон («Агнец»), Ежи Сколимовский («11 минут»), Энтони Фабиан («Громче слов»), Тим Файвелл («Счастливая долина») и Алексей Полуян («Смелость»), а также постановщики российского происхождения Маша Новикова («Сладкий дым Отечества»), Мария Яцкова («Мисс Гулаг») и Павел Головин («Чикагский инцидент»).

Из представителей актерской профессии членство в организации получили Феликс Каммерер («На Западном фронте без перемен»), Вики Берлин («Треугольник печали»), Мехди Дехби («Заговор в Каире»), Карим Айнуз («Пляж будущего»), Кристиана Пауль («Восемь дней»), Хера Хильмар («Хроники хищных городов»), Ханна Альстрем («Kingsman: Секретная служба») и Джейганн Айех («Зимняя сказка»). Кроме того, в состав Европейской киноакадемии вошли Уиллем Дефо («Человек-паук: Нет пути домой»), обладающий двойным гражданством США и Италии через брак с актрисой Джаде Колагранде, и сербский артист Милош Бикович, снявшийся во множестве популярных российских фильмов, таких как «Вызов», «Холоп» и «Лед».

Фото: Георгий Кардава
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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