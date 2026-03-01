Миллиардеры плачут, зрители хохочут: 5 черных комедий про богатых идиотов — №3 из Европы, но в ней снялся наш Петров

Над каждой из картин можно и животик надорвать, и задуматься.

5 марта в российский прокат выходит «Наследник» с Гленом Пауэллом – чёрная комедия о том, на что способен человек ради больших денег. Интриги, притворство, семейные игры и язвительная сатира на мир привилегий – всё это делает фильм идеальной точкой входа в жанр.

А чтобы настроиться на волну «Наследника» 2026 года, стоит вспомнить ещё несколько историй, где роскошь оборачивается фарсом.

В одной из них – пассажиры люксовой яхты, привыкшие к безупречному сервису, оказываются в ситуации, где деньги больше ничего не решают.

Есть и едкая новогодняя зарисовка о богачах в роскошном отеле накануне смены тысячелетия – с капризами, абсурдом и ощущением конца эпохи лёгких денег.

Отдельная история посвящена юбилею миллиардера, который превращается в беспощадное разоблачение системы, где тщеславие и жадность давно подменили здравый смысл.

Ну и куда ж без комедии о конфликте консервативного отца и эпатажного IT-богача, уверенного, что его состояние автоматически делает его гением.

Все эти фильмы объединяет одно: богатство в них – не символ успеха, а повод для сатиры. И смех здесь чаще звучит сквозь зубы. Листайте галерею и убеждайтесь.

Ранее мы писали: Три свежих детективных сериала из Кореи и Скандинавии, которые многие пропустили: один начинается с «воскрешения», другой с исчезновения