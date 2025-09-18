Мгновенная классика: критики в восторге от фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой»

24 сентября в зарубежный выйдет новая картина признанного американского режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Иностранные обозреватели уже ознакомились с фильмом, вслед за чем появились первые рецензии. Критики с большим энтузиазмом встретили новинку — негативных рецензий почти нет.

Лу Томас, Time Out:

«От начала и до конца “Битва за битвой” — могучие 162 минуты опасности, комедии, приятного волнения, любви, секса и замешательства».

Алекс Годфри, Empire Magazine:

«В последующие годы, когда это кино будут показывать поздно вечером по ТВ, будет невозможно переключить канал. Это просто один из таких фильмов. Холодная, мгновенная классика».

Дэвид Фир, Rolling Stone:

«Этот гуманистический киношедевр Андерсона говорит: Нельзя сражаться без любви. Таков конец игры. Именно так можно сохранить порядочность и рассудок. Это единственный способ защитить будущее и изменить его. Именно так стоит жить, чтобы бороться за завтрашний день».

Уильям Биббьяни, TheWrap:

«Возможно и даже вполне вероятно, что Пол Томас Андерсон впихнул в один фильм столько всего, что многие люди найдут, что из него почерпнуть. Но все, что вижу я, — нехватка фокусировки».

Дэвид Эрлих, IndieWire:

«Это стоивший $150 млн клич — работа художника и отца, который намерен убедить себя, что старение вовсе не равносильно капитуляции».

Кристина Ньюленд, iNews.co.uk:

«Это фильм о наследии, об отцах и дочерях, о сражении против вполне реального американского правительства, которое одержимо превосходством белой расы, милитаризмом и угнетением. Но в то же время это один из самых трогательных и захватывающих триллеров года».

На данный момент «Битва за битвой» имеет на Rotten Tomatoes 97% «свежести» на основе 68 отзывов. Аналогичная оценка фильма Metacritic составляет 96 баллов из 100 на основе 33 рецензий.