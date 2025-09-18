Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Мгновенная классика: критики в восторге от фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой»

Мгновенная классика: критики в восторге от фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой»

18 сентября 2025 14:27
Мгновенная классика: критики в восторге от фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой»

Главную роль сыграл Леонардо ДиКаприо.

24 сентября в зарубежный выйдет новая картина признанного американского режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Иностранные обозреватели уже ознакомились с фильмом, вслед за чем появились первые рецензии. Критики с большим энтузиазмом встретили новинку — негативных рецензий почти нет.

Лу Томас, Time Out:

«От начала и до конца “Битва за битвой” — могучие 162 минуты опасности, комедии, приятного волнения, любви, секса и замешательства».

Алекс Годфри, Empire Magazine:

«В последующие годы, когда это кино будут показывать поздно вечером по ТВ, будет невозможно переключить канал. Это просто один из таких фильмов. Холодная, мгновенная классика».

Дэвид Фир, Rolling Stone:

«Этот гуманистический киношедевр Андерсона говорит: Нельзя сражаться без любви. Таков конец игры. Именно так можно сохранить порядочность и рассудок. Это единственный способ защитить будущее и изменить его. Именно так стоит жить, чтобы бороться за завтрашний день».

Уильям Биббьяни, TheWrap:

«Возможно и даже вполне вероятно, что Пол Томас Андерсон впихнул в один фильм столько всего, что многие люди найдут, что из него почерпнуть. Но все, что вижу я, — нехватка фокусировки».

Дэвид Эрлих, IndieWire:

«Это стоивший $150 млн клич — работа художника и отца, который намерен убедить себя, что старение вовсе не равносильно капитуляции».

Кристина Ньюленд, iNews.co.uk:

«Это фильм о наследии, об отцах и дочерях, о сражении против вполне реального американского правительства, которое одержимо превосходством белой расы, милитаризмом и угнетением. Но в то же время это один из самых трогательных и захватывающих триллеров года».

На данный момент «Битва за битвой» имеет на Rotten Tomatoes 97% «свежести» на основе 68 отзывов. Аналогичная оценка фильма Metacritic составляет 96 баллов из 100 на основе 33 рецензий.

Фото: Warner Bros.
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Джек Блэк и Пол Радд переснимают любимый хоррор в трейлере комедии «Анаконда» Джек Блэк и Пол Радд переснимают любимый хоррор в трейлере комедии «Анаконда» Читать дальше 18 сентября 2025
Два адвоката вступают в ожесточенную схватку в суде в трейлере комедии «Джолли 3» Два адвоката вступают в ожесточенную схватку в суде в трейлере комедии «Джолли 3» Читать дальше 17 сентября 2025
Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер» Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер» Читать дальше 17 сентября 2025
Сидни Суини получает работу в доме Аманды Сайфред в трейлере триллера «Горничная» Сидни Суини получает работу в доме Аманды Сайфред в трейлере триллера «Горничная» Читать дальше 17 сентября 2025
Павел Прилучный слушает вести о дивном городе в трейлере «Сказки о царе Салтане» Павел Прилучный слушает вести о дивном городе в трейлере «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 19 сентября 2025
Организаторы премии «Звезды Хайпа» раскрыли концепцию церемонии Организаторы премии «Звезды Хайпа» раскрыли концепцию церемонии Читать дальше 19 сентября 2025
Мечтатель не расстается со своей «железякой» в трейлере драмеди «Паромщик» Мечтатель не расстается со своей «железякой» в трейлере драмеди «Паромщик» Читать дальше 19 сентября 2025
7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться 7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться Читать дальше 19 сентября 2025
Джейсон Кларк разыскивает на Аляске сбежавших преступников в трейлере сериала «Последний рубеж» Джейсон Кларк разыскивает на Аляске сбежавших преступников в трейлере сериала «Последний рубеж» Читать дальше 19 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше