Между жизнью и смертью: 6 причин посмотреть сериал «Воскрешение»

1 августа эксклюзивно в стриминге кино viju стартовал сериал « Воскрешение » о провинциальном городке Уосо, в который однажды возвращаются недавно умершие жители. Рассказываем, чем это шоу выделяется на фоне подобных историй и почему его стоит посмотреть.

Реалистичные герои

В центре сюжета — семья Сайпресс: глава семейства шериф Уэйн (Дэвид Джеймс Эллиот), его старшая дочь, офицер полиции Дэйна ( Мелани Скрофано ), младшая дочь, студентка Эм (Роми Уэлтман) и сын Дэйны Купер (Хадсон Вурстер). Несмотря на то что между ними довольно напряженные отношения, Сайпрессы искренне любят друг друга и пытаются преодолевать разногласия. Помимо межличностных проблем и жуткой загадки оживших мертвецов, каждый герой переживает свою личную драму. Дэйна в одиночку воспитывает сына и пытается вырваться из захолустья, но вынуждена остаться в Уосо, чтобы расследовать зловещий феномен, а Эм страдает из-за неудачного романа со своим преподавателем.

Сложные моральные вопросы

Столкнувшись с тем, что все недавно умершие жители Уосо внезапно ожили и вернулись в город как ни в чем не бывало, каждый герой реагирует по-разному. Кто-то рад возможности вновь увидеть близких, кто-то побаивается и сторонится мертвецов, а кто-то видит в них настоящее воплощение зла и предвестников апокалипсиса, мечтая от них избавиться. Перед еще более сложным выбором жители Уосо оказываются, когда понимают, что возрожденные приобрели способность к регенерации и стали практически неуязвимыми. Так кто же перед ними: некогда любимые люди, сохранившие свою идентичность, или опасные монстры, в которых не осталось ничего человеческого?

Удачное смешение жанров

«Воскрешение» умело лавирует между жанрами, привнеся лучшее из каждого. История об оживших мертвецах напоминает классические фильмы ужасов. Детективная линия, связанная с расследованием гибели Эм, которая незадолго до возрождения была убита, увлекает и заставляет строить догадки одну за другой. Мрачная атмосфера и трагические тайны роднят сериал с нуаром. Развитие семейной и романтической линии сделано в русле психологической драмы. Не лишено «Воскрешение» и элементов черного юмора и сатиры.

Зловещая атмосфера

Кажется, небольшой городок, укрытый от любопытных глаз, — идеальное место действия для детективного триллера. Там, где все друг друга знают чуть ли не с пеленок, особенно сложно утаить скелеты в шкафах. Тем труднее героям смириться с мыслью, что вчерашний одноклассник, сосед или друг может представлять опасность. Мрачный провинциальный город Уосо, полный коварных интриг и загадочных тайн, напоминает культовые сериалы « Твин Пикс » и « Настоящий детектив ».

Мощная основа

Сценарий написан по мотивам одноименной серии комиксов Тима Сили и Майка Нортона, быстро завоевавшей популярность. В 2013 году цикл был номинирован на три премии «Харви» (престижная награда в области комиксов). А предложения перенести комикс на экран начали поступать авторам уже начиная с 2012 года, когда был опубликован первый выпуск серии.

Высокие оценки критиков и зрителей

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes проект получил 93 % «свежести». «“Воскрешение” извлекает выгоду из своей необычной концепции с развлекательным тональным разнообразием, подкрепленным захватывающей игрой Мелани Скрофано», — гласит консесус критиков.

