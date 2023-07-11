Мертвецы захватывают Сеул в трейлере корейского реалити-шоу Netflix «Вселенная зомби»

Netflix поделился трейлером предстоящего корейского реалити-шоу «Вселенная зомби» (Zombieverse).

Проект представляет собой телевизионную программу, в которой участникам необходимо пройти серию испытаний, вдохновленных культовыми хоррорами «Ходячие мертвецы» и «Рассвет мертвецов». Действие разворачивается на улицах Сеула, наполненных толпами зомби. Участники шоу будут объединены в группу «выживших», которая будет заниматься поиском еды, воды, крова и транспорта, постоянно уходя от атак мертвецов. Задания будут выдаваться им ежедневно. Если кто-то из игроков будет «укушен» зомби, то ему придется покинуть проект.

Новый ролик дает общее представление о том, какие испытания ожидают участников. Он начинается с того, что зомби атакуют улицы Сеула, сея панику среди людей. Затем на следуют несколько кадров, в которых игроки пытаются выжить в различных локациях: супермаркете, жилом доме и парке развлечений.

В число участников программы вошло несколько корейских знаменитостей, таких как комик Пак На-рэ, рэпер ДинДин, бывший бейсбольный питчер Ю Хи-кван и актриса Ким Джин-ен («Мы все мертвы»).

Премьера «Вселенной зомби» состоится 8 августа.