Мэрил Стрип оказывается среди подозреваемых в трейлере третьего сезона «Убийства в одном здании»

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер третьего сезона комедийного детектива «Убийства в одном здании».

Шоу повествует о трех любителях историй об убийствах, которые объединяются в детективную команду, чтобы расследовать преступления, произошедшие прямо у них под носом. По сюжету, Мейбл (Селена Гомес) отправляется на долгожданную премьеру бродвейского спектакля Оливера (Мартин Шорт) и Чарльза (Стив Мартин). Внезапно прямо во время представления главная звезда шоу Бен Гленрой (Пол Радд) замертво падает на сцене. Троица принимается за расследование этой таинственной смерти, которая угрожает положить конец театральной карьере Чарльза. Под подозрением оказывается каждый член разношерстной творческой группы спектакля, но особое внимание героев привлекают две актрисы — неуверенная в себе Лорета (Мэрил Стрип) и помешанная на социальных сетях старлетка Кимбер (Эшли Пак).

Шоураннером проекта выступает Джон Хоффман, ранее работавший над такими сериалами, как «В поисках» и «Грейс и Фрэнки».