Мелисса Баррера стремится вернуть свою дочь в трейлере драмы «Весь мир спит»

В сети появился дебютный трейлер мрачной драмы «Весь мир спит» (All The World Is Sleeping). Это фильм о молодой матери с наркозависимостью, стремящейся вернуть свою дочку. Ведущую роль в ленте сыграла звезда пятого и шестого «Крика» Мелисса Баррера.

Действие развернется в Нью-Мексико. Главная героиня — молодая девушка Чама (Баррера), которая не хочет повторять ошибок своей матери, но судьба распоряжается иначе. Чама, как и ее матушка, подвержена пристрастию к веществам, что пагубным образом сказывается на воспитании ее дочки. В какой-то момент ситуация окончательно выходит из-под контроля: Чама оказывается в больнице, а ребенка забирают органы опеки. Чтобы вернуть девочку, главной героине придется стать участницей группы поддержки наркоманов и с головой погрузиться в свое прошлое.

Поставил фильм по своему сценарию режиссер Райан Ласен («Песчаная буря»). В этом фильме он отразил личный жизненный опыт и душераздирающие истории семи женщин, столкнувшихся с наркозависимостью. В остальной актерский состав вошли Джеки Крус, Кристен Гутоски, Луис Бордонада, Лисандра Тена, Альма Сиснерос, Кори Скотт Аллен, Дэйв Эдвардс, Карма Харви и Валентина Эррера.

«Весь мир спит» выйдет 17 марта.