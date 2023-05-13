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Киноафиша Новости Мэл Гибсон снимет фильм с Марком Уолбергом в главной роли

Мэл Гибсон снимет фильм с Марком Уолбергом в главной роли

13 мая 2023 10:43
Мэл Гибсон снимет фильм с Марком Уолбергом в главной роли

Уолберг сыграет пилота самолета, который переправляет опасного преступника.

Как передает Variety, Мэл Гибсон в качестве режиссера работает над фильмом под названием Flight Risk («Риск полета»), главную роль в котором исполнит Марк Уолберг. Председатель студии Lionsgate Джо Дрейк выпустил заявление, в котором написал:

«Нам нравится невероятная энергия дуэта Мэла Гибсона и Марка Уолберга. Эти профессионалы мирового уровня объединились для создания динамичного фильма с харизматичными персонажами. Flight Risk станет одним из самых захватывающих и заметных кинособытий года».

Согласно описанию картины, Уолберг сыграет «пилота, которому было поручено перевезти опасного преступника, чтобы тот предстал перед судом».

Помимо функций постановщика, Гибсон занимается продюсированием проекта вместе Брюсом Дэвей («Мэверик») и компанией Davis Entertainment. Ранее Гибсон и Уолберг уже работали вместе над биографической драмой «Отец Стю», в которой исполнили главные роли.

Flight Risk станет далеко не первой режиссерской работой Гибсона. Ранее он зарекомендовал себя первоклассным постановщиком, сняв такие картины, как «Храброе сердце», «Страсти христовы» и «Апокалипсис». Последним его режиссерским проектом на данный момент является военная драма «По соображениям совести», удостоенная номинации на премию «Оскар» за лучший фильм. В 2021 году Гибсон также заявил, что займет место постановщика пятой части серии «Смертельное оружие» после смерти автора франшизы Ричарда Доннера.

Фото: ABImages
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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