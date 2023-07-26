Медвежонок Паддингтон не испугался забастовок: в Великобритании начались съемки триквела

Накануне официально стартовали съемки семейной ленты «Паддингтон в Перу» — третьего фильма о приключениях самого вежливого медведя. Производство ленты проходит в Лондоне и Колумбии, которая будет играть в фильме роль тропической страны Южной Америки.

Ведущего персонажа вновь озвучит Бен Уишоу, а к другим знакомым ролям вернутся Хью Бонневилль, Джим Бродбент, Джули Уолтерс, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин и Имелда Стонтон. В числе новичков франшизы заявлены Рэйчел Зеглер, Антонио Бандерас, Оливия Колман и Эмили Мортимер, заменившая Салли Хокинс в качестве мисс Браун. Работа над картиной идет вопреки забастовке Гильдии актеров Америки, так как в проект входит преимущественно британская творческая команда. Исключениями, в данном случае, являются Зеглер и Бандерас. Первая уже вернулась из Лондона в Нью-Йорк, а статус второго на данном этапе непонятен. Сообщений о рекасте пока не поступало, поэтому есть вероятность, что сцены со звездой «Вестсайдской истории» доснимут после того как профсоюзы актеров и сценаристов придут со студиями к какому-либо соглашению. Или же создатели пойдут по пути наименьшего сопротивления.

Бен Уишоу

Сюжет третьей ленты вращается вокруг путешествия Паддингтона в родное Перу. Он хочет вернуться на свою родину, чтобы навестить любимую тетушку Люси, проживающую в доме для престарелых медведей. Вместе с ним в дорожное приключение отправляется и все семейство Браунов. Чтобы добраться до цели, гостям из Лондона придется пережить увлекательный квест по тропическим лесам Амазонки и местным горным вершинам, а помогать им в этом будут — бесстрашный капитана речного судна Хантер Кабот и его дочка Джина.

Режиссером выступает клипмейкер Дагал Уилсон. Сценарий на основе идеи Пола Кинга и Саймона Фарнэби написали Джон Фостер, Джеймс Ламонт и Марк Бертон. Финансированием триквела, как и прежде, занимается Studiocanal, которая также выступит международным дистрибьютором проекта, наряду с Sony Pictures.