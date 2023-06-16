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Киноафиша Новости Медработники борются с коронавирусом в финальном трейлере «Дыхания» с Ириной Горбачевой

Медработники борются с коронавирусом в финальном трейлере «Дыхания» с Ириной Горбачевой

16 июня 2023 16:59
Медработники борются с коронавирусом в финальном трейлере «Дыхания» с Ириной Горбачевой

Фильм о начале пандемии.

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила финальный трейлер напряженной пандемийной драмы «Дыхание», в которой рассказывается история медработников, столкнувшихся с коронавирусом. Главные роли в картине сыграли Антон Батырев («Гадалка») и Ирина Горбачева («Огонь»).

Действие разворачивается в начале пандемии COVID-19. Сюжет вращается вокруг успешного бизнесмена Виктора Лихачева (Батырев), когда-то работавшего медиком. Протагонист сталкивается с большой проблемой — ему нужно спасти заболевшую маму. В этой связи он вынужден принять ряд оперативных решений. Рискую собственной свободой и жизнью, Виктор нелегально возвращается в больницу и вместе с доктором Колесниковой (Горбачева), а также другим работниками пытается разобраться в заболевании. Объединившись, они делают все возможное, чтобы подготовиться к мощному удару пандемии.

Режиссером картины выступил создатель дилогии «Неадекватные люди» Роман Каримов. Сценарий он написал в соавторстве с Андреем Гончаровым и Сергеем Торчилиным («Кольская сверхглубокая»). В остальной актерский состав вошли Дмитрий Павленко, Андрей Карако, Даниил Воробьев, Галина Сазонова, Вера Шпак, Евгения Храповицкая, Алексей Гоман и Сергей Лысов.

«Дыхание» стартует в российских кинотеатрах 22 июня.

Фото: «Централ Партнершип»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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