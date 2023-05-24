Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Мечты должны сбываться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Комната чудес»

Мечты должны сбываться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Комната чудес»

24 мая 2023 09:37
Мечты должны сбываться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Комната чудес»

Посмотрите первыми экранизацию мирового бестселлера!

30 мая в 19.30 в рамках Киноклуба состоится показ французской драмы «Комната чудес». Мероприятие пройдет в петербургском кинотеатре «Великан Парк».

Фильм, снятый по одноименному бестселлеру Жюльена Сандреля, расскажет о чуде. Главная героиня Тельма сталкивается со сложным испытанием для любого родителя: ее сын попал в больницу после серьезной аварии, и врачи уверены, что его уже не спасти. Но Тельма решает бороться и превращает палату ребенка в «комнату чудес». Она воплощает мечты сына и показывает ему это на видео. Тельма отправляется на край света, рисует граффити, катается на скейте, плавает с китами и самое главное — не перестает верить в чудо.

Участники Киноклуба смогут посмотреть жизнеутверждающую картину за несколько дней до официальной премьеры. Не пропустите регистрацию на странице клуба.

Помните, что каждый из нас способен совершить маленькое чудо. Примите участие в благотворительной акции «Смотри кино и делай добро» и получите уникальные привилегии от Киноклуба.

В широкий прокат «Комната чудес» выйдет 1 июня.

Фото: Jerico
Мария Бабаева
Мария Бабаева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Кто не рискует, тот не рожает в трейлере российского комедийного сериала «Бэби-тур» Кто не рискует, тот не рожает в трейлере российского комедийного сериала «Бэби-тур» Читать далее 25 мая 2023
Идрис Эльба спасает заложников в трейлере триллер-сериала «Захваченный рейс» Идрис Эльба спасает заложников в трейлере триллер-сериала «Захваченный рейс» Читать далее 25 мая 2023
Пара соглашается на необычный эксперимент в трейлере психологического триллера «Пациенты» Пара соглашается на необычный эксперимент в трейлере психологического триллера «Пациенты» Читать далее 24 мая 2023
Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока» Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока» Читать далее 25 мая 2023
Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года Читать далее 25 мая 2023
Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид» Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид» Читать далее 25 мая 2023
Вестники с того света занимаются любовью других людей в трейлере второго сезона «Здравствуйте, вам пора!» Вестники с того света занимаются любовью других людей в трейлере второго сезона «Здравствуйте, вам пора!» Читать далее 25 мая 2023
«Настоящее произведение искусства»: появились первые отзывы о «Человеке-пауке: Паутина вселенных» «Настоящее произведение искусства»: появились первые отзывы о «Человеке-пауке: Паутина вселенных» Читать далее 25 мая 2023
Отличный экшен и саундтрек: доступны первые отзывы о «Трансформерах: Восхождение Звероботов» Отличный экшен и саундтрек: доступны первые отзывы о «Трансформерах: Восхождение Звероботов» Читать далее 25 мая 2023
Морские бродяги попадают в ужасный шторм в трейлере драмы Бориса Хлебникова «Снегирь» Морские бродяги попадают в ужасный шторм в трейлере драмы Бориса Хлебникова «Снегирь» Читать далее 24 мая 2023
Related video