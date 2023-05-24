Мечты должны сбываться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Комната чудес»

30 мая в 19.30 в рамках Киноклуба состоится показ французской драмы «Комната чудес». Мероприятие пройдет в петербургском кинотеатре «Великан Парк».

Фильм, снятый по одноименному бестселлеру Жюльена Сандреля, расскажет о чуде. Главная героиня Тельма сталкивается со сложным испытанием для любого родителя: ее сын попал в больницу после серьезной аварии, и врачи уверены, что его уже не спасти. Но Тельма решает бороться и превращает палату ребенка в «комнату чудес». Она воплощает мечты сына и показывает ему это на видео. Тельма отправляется на край света, рисует граффити, катается на скейте, плавает с китами и самое главное — не перестает верить в чудо.

Участники Киноклуба смогут посмотреть жизнеутверждающую картину за несколько дней до официальной премьеры. Не пропустите регистрацию на странице клуба.

Помните, что каждый из нас способен совершить маленькое чудо. Примите участие в благотворительной акции «Смотри кино и делай добро» и получите уникальные привилегии от Киноклуба.

В широкий прокат «Комната чудес» выйдет 1 июня.