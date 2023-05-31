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Киноафиша Новости Майкл Сера налаживает отношения со своими сестрами в трейлере комедийной драмы «Взрослые»

Майкл Сера налаживает отношения со своими сестрами в трейлере комедийной драмы «Взрослые»

31 мая 2023 11:11
Майкл Сера налаживает отношения со своими сестрами в трейлере комедийной драмы «Взрослые»

В инди-фильме также снялись звезды «Охотника за разумом» и «Оно».

Кинокомпания Variance Films опубликовала трейлер комедийной драмы «Взрослые».

В центре сюжета — Эрик (Майкл Сера), вернувшийся в родной город после трех лет отсутствия, чтобы навестить своих сестер Рэйчел (Ханна Гросс) и Мэгги (София Лиллис). За прошедшее время Эрик ни разу не связывался с близкими, поэтому девушки реагируют на его приезд по-разному: Мэгги встречает брата с распростертыми объятиями, в то время как Рэйчел сомневается в том, стоит ли вновь впускать его в свою жизнь. Ввязавшись в местное покерное состязание, герой загорается желанием доказать, что он лучший игрок в городе и решает задержаться, чтобы принять участие в следующих раундах. Получив возможность провести больше времени друг с другом, Эрик, Рэйчел и Мэгги начинают восстановить свои отношения и помогать друг другу пережить потерю матери.

Постановщиком картины выступил Дастин Гай Дефа, ранее снявший комедию «Ты — мне, я — тебе». «Взрослые» были впервые представлены публике на Берлинском кинофестивале, где получили отличные отзывы от критиков: на данный момент рейтинг «свежести» ленты на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 100% на основе 7 рецензий.

Фильм выйдет 18 августа.

Фото: Variance Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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