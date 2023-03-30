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Киноафиша Новости Майкл Фассбендер и Алисия Викандер сыграют в триллере корейского режиссера На Хон-джина

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер сыграют в триллере корейского режиссера На Хон-джина

30 марта 2023 13:29
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер сыграют в триллере корейского режиссера На Хон-джина

Также в фильме снимется звезда сериала «Игра в кальмара».

Супруги Майкл Фассбендер и Алисия Викандер, ранее снимавшиеся вместе в мелодраме «Свет в океане», снова поработают вместе. Согласно Deadline, актеры договорились об участии в следующем фильме южнокорейского режиссера На Хон-джина («Вопль», «Преследователь»). Вместе с ними одну из ролей сыграет звезда сериала «Игра в кальмара» Чон Хо-ен.

Картина получил название Hope («Надежда»). Для Хон-джина, также выступающего автором сценария, это будет первый полнометражный режиссерский проект с 2016 года. Фильм будет снят преимущественно на корейском языке. Фассбендер и Викандер будут говорить по-английски. Актеры оказались под большим впечатлением от прошлого фильма кинематографиста. Какие конкретно роли отведены исполнителям, не уточняется, но известно, что Хо-ен воплотит образ смелой женщины-полицейского.

Сюжет известен пока лишь в общих чертах. Действие развернется вокруг жителей портового города, где происходит загадочное открытие. Все это приводит к тому, что персонажам придется отчаянно бороться за выживание.

Оператором выступит Хон Ген-пхе («Вопль», «Паразиты»). Проект курирует корейский дистрибьютор Plus M Entertainment и компания Na Forged Films. Сейчас проводится дополнительный кастинг, а также идут поиски международных партнеров. Съемки начнутся позднее в этом году.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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