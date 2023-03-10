Майкл Б Джордан собирается расширять вселенную «Крида»

После успеха «Крида 3», ставшего режиссерским дебютом Майкла Б. Джордана, исполнитель не планирует останавливаться на достигнутом. Согласно Deadline, Джордан намерен в будущем расширять вселенную с помощью новых кино- и телепроектов.

В прошлом году актер неоднократно встречался по этому поводу с представителями Amazon, выкупившего ранее студию MGM. Никакой конкретики нет, но, по данным инсайдеров, на рассмотрении находится аниме-сериал как-то связанный с исходной серией фильмов о Рокки Бальбоа, а также некое игровое шоу и проект о дочке Адониса Крида — в триквеле ее сыграла глухонемая дебютантка Майла Дэвис-Кент.

Сейчас будущее «Крида» находится на стадии обсуждений, поэтому это далеко не все потенциальные идеи. Разумеется, нельзя исключать новые фильмы и прочие ответвления франшизы. Коммерческий успех финала трилогии, заработавшего за первые дни рекордные для франшизы $100 млн, этому будет только способствовать.

По-прежнему актуален объявленный прошлым летом спин-офф об Иване Драго и его сыне Викторе, где к знакомым ролям должны вернуться Дольф Лундгрен и, соответственно, Флориан Мунтяну. В какой-то момент велись разговоры по поводу сериала, но Deadline удалось уточнить, что это будет полнометражная лента. Сценарий поручили Роберту Лоутону.

Что касается непосредственно персонажа Сильвестра Сталлоне, то проблема заключается в конфликте звезды с продюсером Ирвином Уинклером и его родственниками. По информации журналистов, интерес кинематографистов к герою не остыл, так что в случае, если когда-нибудь Amazon запустит какой-либо проект о культовом боксере, то Сталлоне обязательно будет привлечен к производству.