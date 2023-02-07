Майка Монро сыграет с Николасом Кейджем в фильме «Длинноногие»

Как передает Variety, к актерскому составу мрачного хоррор-триллера «Длинноногие» (Longlegs) присоединилась звезда фильмов ужасов «Оно» и «Наблюдающий» Майка Монро. Она составит компанию утвержденному ранее на главную роль Николасу Кейжду. Съемки уже стартовали и проходят в Ванкувере.

В центре сюжета окажется молодая оперативница ФБР Ли Харкер (Монро). Несмотря на отсутствие опыта, она отличается профессионаоизмом, поэтому героине поручают заниматься нераскрытым делом неуловимого серийного убийцы (Кейдж). В ходе расследования Ли обнаруживает, что это дело связано с оккультными практиками. Дальше девушка узнает о своей личной взаимосвязи с маньяком, после чего ей нужно будет как можно скорее остановить злодея, потому что в противном случае убийца отнимет жизни у еще одной невинной семьи.

Режиссурой по своему оригинальному сценарию занимается Оз Перкинс, создатель мрачного фэнтези «Гретель и Гензель» и мистического детектива «Февраль». Продюсерами выступают Джейсон Клот («Джокер») и Дэйв Каплан («Вавилон»).

Премьера «Длинноногих» состоится в 2024 году.