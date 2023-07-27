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Киноафиша Новости Mattel не исключает, что «Барби» положила начало целой киновселенной

Mattel не исключает, что «Барби» положила начало целой киновселенной

27 июля 2023 13:21
Mattel не исключает, что «Барби» положила начало целой киновселенной

Компания намерена выпустить новые фильмы о своей знаменитой кукле и другим сериям игрушек.

По информации Variety, успех фильма «Барби» вдохновил компанию Mattel взяться за разработку других картин, посвященных ее известным брендам игрушек. В настоящее время производитель работает над четырнадцатью подобными проектами, в число которых входят ленты о «Динозаврике Барни», Polly Pocket и «Паровозике Томасе и его друзья». Кроме того, Mattel не исключает, что в будущем «Барби» станет основой настоящей киновселенной. В интервью Variety, состоявшемся за несколько дней до премьеры фильма, генеральный директор компании Инон Крейц заявил, что бренд кукол имеет невероятный экранный потенциал:

«Барби» имеет множество различных версий. Это очень широкий бренд. Помимо классической Барби, есть ее большое семейство. В этой вселенной много элементов, что предоставляет нам целый спектр возможностей. Успешные фильмы приводят к появлению новых фильмов. Наша конечная цель — создание кинофраншизы.

Вместе с тем Крейц подчеркнул, что Mattel не будет торопиться с выпуском новых лент о «Барби»:

Никто не говорит: «Пришла пора думать о втором и третьем фильмах». Мы стремимся сделать первую часть качественной и добиться с ней успеха. Если мы выполним эту задачу, то вскоре возможности сами откроются перед нами.

«Барби» вышла на экраны 21 июля и за первые три дня проката заработала $155 млн, завоевав титул самой кассовой премьеры 2023 года.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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