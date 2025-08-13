Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Марк Руффало выслеживает группу грабителей в трейлере мини-сериала «Задание»

Марк Руффало выслеживает группу грабителей в трейлере мини-сериала «Задание»

13 августа 2025 15:40
Марк Руффало выслеживает группу грабителей в трейлере мини-сериала «Задание»

Новый проект от создателя «Мейр из Исттауна».

Стрим-сервис HBO Max выпустил трейлер криминальной драмы «Задание» с Марком Руффало, Томом Пелфри и Эмилией Джонс в главных ролях. Сезон будет включать семь эпизодов. Премьера состоится 7 сентября. Автором сценария и шоураннером выступает Брэд Ингелсби. Он заявил о себе сериалом «Мейр из Исттауна» (2021), который снискал всеобщее признание и ныне считается одним из лучших проектов в истории HBO.

Ингелсби в первую очередь интересуют не экшен и детективная интрига, а отношения и характеры людей, хотя динамичных сцен в ролике тоже достаточно. Действие развернется в Филадельфии. Сериал расскажет об оперативнике из ФБР (Руффало), которому поручают расследовать серию жестоких вооруженных ограблений. Главой этой банды оказывается семьянин (Пелфри), который совсем не похож на жаждущего наживы преступника. Судя по трейлеру, персонаж Пелфри занимается грабежом, чтобы обеспечить свою семью, но в то же время заметно, что он терзается своей «профессией».

Режиссерами выступают Джеремайя Сагар и Салли Ричардсон-Уитфилд. Заключительная серия выйдет 19 октября.

3 октября на Apple TV+ стартует другой сериал, в создании которого принял участие Ингелсби — триллер о выживании «Школьный автобус» с Мэттью Макконахи и Америкой Феррерой.

Фото: HBO Max
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ксеноморфы за два года до Эллен Рипли: чего ждать от сериала «Чужой: Земля» Ксеноморфы за два года до Эллен Рипли: чего ждать от сериала «Чужой: Земля» Читать дальше 12 августа 2025
Экс-шпион сходится в зубодробительной схватке с оперативником в трейлере боевика «Бой 2» Экс-шпион сходится в зубодробительной схватке с оперативником в трейлере боевика «Бой 2» Читать дальше 14 августа 2025
Тимоти Шаламе играет в пинг-понг и очаровывает Гвинет Пэлтроу в трейлере фильма «Марти Превосходный» Тимоти Шаламе играет в пинг-понг и очаровывает Гвинет Пэлтроу в трейлере фильма «Марти Превосходный» Читать дальше 14 августа 2025
Олеся Иванченко присматривает за детьми в трейлере сериала «Няня Оксана» Олеся Иванченко присматривает за детьми в трейлере сериала «Няня Оксана» Читать дальше 13 августа 2025
Павел Прилучный и тут и там: вышли трейлеры фильма «Мажор в Дубае» и серила «Виноград» Павел Прилучный и тут и там: вышли трейлеры фильма «Мажор в Дубае» и серила «Виноград» Читать дальше 13 августа 2025
Полина Денисова сражается за свое будущее с Ингой Оболдиной в трейлере комедии «Три свадьбы и один побег» Полина Денисова сражается за свое будущее с Ингой Оболдиной в трейлере комедии «Три свадьбы и один побег» Читать дальше 14 августа 2025
Девушка противостоит нечисти в трейлере фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея» Девушка противостоит нечисти в трейлере фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея» Читать дальше 14 августа 2025
Вышел трейлер приключенческого фильма «Нахимовцы. Янтарный берег» Вышел трейлер приключенческого фильма «Нахимовцы. Янтарный берег» Читать дальше 11 августа 2025
«Надо уважать человека в любом возрасте»: Андрей Федорцов рассказал о воспитании детей и актерском искусстве «Надо уважать человека в любом возрасте»: Андрей Федорцов рассказал о воспитании детей и актерском искусстве Читать дальше 14 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше