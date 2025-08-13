Марк Руффало выслеживает группу грабителей в трейлере мини-сериала «Задание»

Стрим-сервис HBO Max выпустил трейлер криминальной драмы «Задание» с Марком Руффало, Томом Пелфри и Эмилией Джонс в главных ролях. Сезон будет включать семь эпизодов. Премьера состоится 7 сентября. Автором сценария и шоураннером выступает Брэд Ингелсби. Он заявил о себе сериалом «Мейр из Исттауна» (2021), который снискал всеобщее признание и ныне считается одним из лучших проектов в истории HBO.

Ингелсби в первую очередь интересуют не экшен и детективная интрига, а отношения и характеры людей, хотя динамичных сцен в ролике тоже достаточно. Действие развернется в Филадельфии. Сериал расскажет об оперативнике из ФБР (Руффало), которому поручают расследовать серию жестоких вооруженных ограблений. Главой этой банды оказывается семьянин (Пелфри), который совсем не похож на жаждущего наживы преступника. Судя по трейлеру, персонаж Пелфри занимается грабежом, чтобы обеспечить свою семью, но в то же время заметно, что он терзается своей «профессией».

Режиссерами выступают Джеремайя Сагар и Салли Ричардсон-Уитфилд. Заключительная серия выйдет 19 октября.

3 октября на Apple TV+ стартует другой сериал, в создании которого принял участие Ингелсби — триллер о выживании «Школьный автобус» с Мэттью Макконахи и Америкой Феррерой.