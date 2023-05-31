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Киноафиша Новости Марина Александрова и Антон Васильев спасают свое супружество в трейлере сериала «Открытый брак»

Марина Александрова и Антон Васильев спасают свое супружество в трейлере сериала «Открытый брак»

31 мая 2023 10:06
Марина Александрова и Антон Васильев спасают свое супружество в трейлере сериала «Открытый брак»

Мелодрама о тяжестях семейной жизни от создателя «Бывших» выйдет в середине июня.

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер сериала «Открытый брак».

Сериал повествует об Оксане (Марина Александрова) и Севе (Антон Васильев), которые уже 20 лет живут в браке. Все окружающие считают их идеальной парой: у них есть трое детей, престижные должности и жилье в центре столицы. Но за масками образцовых супругов уже давно скрываются несчастные люди, уставшие от бытовых ссор, недомолвок и претензий, которые медленно разъедают их отношения.

Не в силах и дальше держать в себе все накопившееся проблемы, Оксана впервые изменяет Севе. Она понимает, что если и дальше продолжит жить по-прежнему, то ее брак закончится разводом, поэтому предлагает своему мужу тоже попробовать себя в полиамории, начав встречаться с другими людьми. Сева неохотно соглашается на этот эксперимент, ведь у него самого уже есть интрижка с преподавателем их младшего сына. Ради сохранения своей семьи супруги окунаются в неизведанный мир открытого брака.

Другие ведущие роли в сериале исполняют Софья Лебедева, Артур Бесчастный, Полина Максимова и Гоша Куценко. Постановщиком выступает Иван Китаев, ранее работавший над шоу «Без правил» и «Бывшие».

Премьера «Открытого брака» состоится на Okko 15 июня.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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