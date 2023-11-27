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Киноафиша Новости Марго Робби высказалась о потенциальном сиквеле «Барби»

Марго Робби высказалась о потенциальном сиквеле «Барби»

27 ноября 2023 12:48
Марго Робби высказалась о потенциальном сиквеле «Барби»

Какой бы ни была позиция Робби, решение о потенциальном развитии этой вселенной остается за студией Warner Bros.

«Барби» уверенно удерживает статус самого кассового фильма 2023 года, собрав по всему миру свыше $1,4 млрд. Учитывая, что картина режиссера и сценаристки Греты Гервиг также снискала признание критиков, неизбежно возник вопрос, состоится ли сиквел. Марго Робби, которая не только исполнила главную роль, но также выступила исполнительным продюсером «Барби», в интервью AP заявила, что прямое продолжение маловероятно:

«Думаю, мы вложили в этот фильм всё, что могли. Работая над ним, мы не готовили основу для трилогии или чего-то такого. Грета выложилась по полной в этой картине, так что я не могу представить, что могло бы быть дальше».

Примечательно, что еще в августе, то есть спустя несколько недель после выхода «Барби», появилась информация, что Робби, Гервиг и Райан Гослинг не имеют контрактов на сиквел. Затем в сентябре СМИ сообщили, что Робби не заинтересована в «Барби 2», так что Warner Bros. рассматривает вариант выпустить продолжение, в котором главным героем стал бы Кен в исполнении Гослинга. Учитывая, что в концовке оригинального фильма героиня Робби из куклы превратилась в человека, вариант со спин-оффом более целесообразен, особенно учитывая, что в Барбиленде живут разные версии Барби и Кена.

Фото: Warner Bros.
Елена Королева
Елена Королева
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