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Киноафиша Новости Марго Робби и Райан Гослинг меняют пластиковый мир на реальный в новом трейлере «Барби»

Марго Робби и Райан Гослинг меняют пластиковый мир на реальный в новом трейлере «Барби»

26 мая 2023 10:20
Марго Робби и Райан Гослинг меняют пластиковый мир на реальный в новом трейлере «Барби»

Фильм выйдет в июле.

Студия Warner Bros. представила новый трейлер долгожданного фильма «Барби».

В центре сюжета — знаменитая кукла Барби (Марго Робби), живущая в волшебной солнечной стране Барбиленде. Днями напролет она веселится со своими подругами и бойфрендом Кеном (Райан Гослинг), пока однажды не задается вопросом о том, что такое смерть. Это событие переворачивает жизнь героини. Она решает покинуть родные края, чтобы найти ответ на свой вопрос в далеких неизведанных землях. Преодолев моря и пустоши, пара попадает в реальный мир, сильно отличающийся от привычного им беззаботного Барбиленда. Когда директор компании по производству игрушек (Уилл Феррелл) узнает о том, что Барби сбежала из-под стражи, он посылает в погоню за ней целую свору наемников.

Кроме упомянутых актеров, в картине снялись Эмма Маки, Майкл Сера, Симу Лю, Кейт МакКиннон и другие звезды. Режиссером выступила Грета Гервиг, наиболее известная по лентам «Маленькие женщины» и «Леди Берд». Она также написала сценарий фильма вместе со своим мужем Ноа Баумбаком («История о супружестве»). Разработкой картины занимается компания Mattel, создавшая легендарную серию кукол «Барби», и студии Heyday Films и Robbie's LuckyChap Entertainment.

Премьера «Барби» состоится 21 июля.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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