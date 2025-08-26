Мальчик защищает святое место в трейлере мультфильма «Серафима»

Кинопрокатная компания «Каро-Премьер» выпустила трейлер православного мультфильма для детей «Серафима», который стартует в кинотеатрах 9 октября. Проект реализован при содействии Фонда кино.

Концепция мультика заключается в том, чтобы познакомить маленьких зрителей с жизнью Серафима Саровского, который является одним из наиболее почитаемых русских святых. По сюжету рано осиротевший мальчик Федя перебирается из детского дома к своему дяде Шмелеву, который занимает некую руководящую должность. После школы Федя любит сбегать в лес, где однажды знакомится с девочкой Серафимой. Она рассказывает ему о жизни и деяниях Серафима Саровского, а также показывает ставшее святым место, где находилась его обитель. Тем временем Шмелев задумывает уничтожить святыню. Федя и Серафима, демонстрируя силу любви, дружбы и веры становятся на защиту наследия знаменитого святого.

Режиссером выступает Вадим Свешников, ранее работавший над сценариями таких анимационных проектов, как «Яга и книга заклинаний», «Конь Юлий и большие скачки», «Три богатыря и Наследница престола».

Примечательно, что Серафима и ее мама также фигурируют в мультфильме «Необыкновенное путешествие Серафимы», который вышел в 2015 году.