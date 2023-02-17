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Киноафиша Новости Мальчик разыскивает свою сестру в трейлере мультфильма «Как слониха упала с неба»

Мальчик разыскивает свою сестру в трейлере мультфильма «Как слониха упала с неба»

17 февраля 2023 14:08
Мальчик разыскивает свою сестру в трейлере мультфильма «Как слониха упала с неба»

Экранизация сказочной повести выйдет на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный трейлер анимационной ленты «Как слониха упала с неба», являющейся экранизацией одноименной повести детской писательницы Кейт ДиКамилло. Премьера мультика состоится на цифровой платформе 17 марта.

Главный герой — мальчик по имени Питер, который ищет свою потерянную сестру Адель. Однажды юнец забредает к гадалке и та предсказывает ему, что к девочке его приведет некая слониха, однако в городе таких животных нет. Но ситуация меняется, когда во время циркового шоу стараниями незадачливого мага с неба падает настоящая слониха. После этого Питер отправляется в удивительное приключение, в ходе которого он должен будет решить три невыполнимые задачи.

В голосовой актерский состав мультфильма вошли звезда дилогии «Тихое место» Ноа Джуп, номинант на премию «Оскар» Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»), а также Натасия Деметриу, Мэнди Пэтинкин, Кри Саммер, Миранда Ричардсон, Лоррейн Туссен, Шан Клиффорд, Аасиф Мандви и Бенедикт Вонг. Сняла фильм дебютантка Венди Роджерс, пообещавшая визуально насыщенную и эмоциональную историю. Сценарной адаптацией первоисточника, дважды удостоенного литературной премии Ньюбери, занимался автор «Истории игрушек 4» Мартин Хайнс.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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