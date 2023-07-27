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Киноафиша Новости Лукерья Ильяшенко: «Я люблю играть антагонистов и нечисть больше, чем хороших персонажей»

Лукерья Ильяшенко: «Я люблю играть антагонистов и нечисть больше, чем хороших персонажей»

27 июля 2023 12:40
Лукерья Ильяшенко: «Я люблю играть антагонистов и нечисть больше, чем хороших персонажей»

На ТНТ начался показ сериала «Сергий против нечисти» – многожанрового проекта из линейки KION Originals, который объединил в себе детектив, мистику, комедию, лавстори и экшен. Кроме того, сериал сталкивает два разных мира – современную Москву и фольклорную нечисть. На фестивале «Пилот» в Иваново проект получил специальную награду «За мастерское смешение жанров». 

По сюжету главный герой сериала, бывший священник Сергий (Роман Маякин), отошел от служения и живет отшельником, порой злоупотребляя алкоголем. Главная особенность Сергия в том, что он обладает тайным знанием, как бороться с нечистью из мира русских сказок. Угодив в одну из передряг, на Сергия выходит капитан полиции Катя Земцова, которую сыграла актриса Лукерья Ильяшенко. Ее героиня не верит в существование других миров.

Мы поговорили с Лукерьей о фантастических фильмах, отношениях с Романом Маякиным и ее личной истории с мистикой.

Лукерья Ильяшенко: «Я люблю играть антагонистов и нечисть больше, чем хороших персонажей»
Лукерья Ильяшенко

Лукерья, 24 июля на ТНТ стартовал новый сериал «Сергий против нечисти», где зрители погрузятся в фольклорный мир, окутанный тайнами. Чем эта история отличается от тех мистических проектов, где вы снимались раньше?

- Честно говоря, «Сергий против нечисти» – это для меня почти первый мистический проект, где я снималась. Он мне понравился, потому что похож на сказку и здесь много юмора. Основная сюжетная линия идет параллельно фантастической, но зрителям точно будет интересно наблюдать за историей, особенно за отношениями главных героев.

В сериале вы играете капитана полиции Катю Земцову, которая скептически относится к потусторонним силам. Почему решили исполнить эту роль, а не персонажей из «темного» мира?

- Я решила исполнить роль Кати Земцовой, потому что это главная женская роль, которую мне сразу предложили. (смеется).

Разумеется, если выбирать между второстепенным мистическим персонажем и главной женской ролью, то я выберу главную. Кроме того, здесь я играю протагониста, а не роковую красотку. Как актриса я больше люблю играть антагонистов и нечисть, но зрителю я хотела раскрыть себя и с другой стороны. Так на экране появилась капитан полиции Катя Земцова.

Почему, как вам кажется, ваша героиня скептик? Это влияние профессии или страх допустить, что существуют другие миры?

- Катя Земцова – девушка последовательная и рациональная. Она, как капитан полиции, привыкла использовать научные способы расследования дел и прибегать к дедукции. Катя показывает зрителям, что всё непонятное – это всегда страх и сомнение. В жизни все так и происходит: людей пугают перемены, потому что они не знают, чего от них ожидать. Выход из зоны комфорта – всегда очень страшное действие, даже если за ними открываются новые возможности. Вероятно, так у людей срабатывает инстинкт самосохранения.

Лукерья Ильяшенко: «Я люблю играть антагонистов и нечисть больше, чем хороших персонажей»
Фото со съемок сериала

Вашим главным партнером по съемочной площадке стал Роман Маякин. Такой тандем многим зрителям запомнился ещё с сериала «Сладкая жизнь». По прошествии времени вам также было комфортно работать в паре? Заметили ли вы какие-то изменения друг в друге?

- У нас с Романом отношения как у старшего брата и младшей сестры. Мы на площадке, что только не делали: ругались, смеялись, спорили, постоянно «подкалывали» друг друга. Поскольку у нас один агент, мы часто встречаемся в таком составе. Наше общение перешло уже на формат каких-то семейных отношений. На площадке он спокойно может дать подзатыльник, а я ему кинуть что-то в ответ.

В предыдущих интервью вы рассказывали, что идея пригласить Романа на роль Сергия была ваша. По каким критериям вы поняли, что этого персонажа должен сыграть именно Роман Маякин?

- Я прочитала сценарий к проекту и мне очень понравилось, как был прописан Сергий. От него исходил какой-то «ильфо-петровский шлейф», он у меня отчетливо ассоциируется с Остапом Бендером из романа «12 стульев». И вот я смотрю на Романа и понимаю про себя: «Господи, это же Маякин!». Добрый и веселый, со своими особенностями и незначительными изъянами. Я думаю Роману Маякину даже не пришлось кого-то играть, ему было достаточно просто быть собой. К счастью, я не прогадала, и получился тот самый Сергий против нечисти.

Так, Роман получил главную роль, а в конце первого сезона он подарил мне сумку Prada. Жаль, в последующем сезоне он мне ответил: «Скатерть самобранка больше не работает, никаких тебе больше сумок!» (смеется.)

Какая атмосфера была во время съемок? Происходили ли какие-то мистические вещи?

- Я могу описать нашу съемочную атмосферу так: собрались два школьника, которых постоянно пытаются рассадить по углам. Нам даже режиссёры, сначала Кирилл Кузин, потом Андрей Волгин, говорили: «Рассадите их, пожалуйста, по разным партам, чтобы они не драконили друг друга». Чего-то необъяснимого в момент съемок не происходило, но сам факт, что мы не разругались в край с Романом – это уже мистика!

Лукерья Ильяшенко: «Я люблю играть антагонистов и нечисть больше, чем хороших персонажей»
Фото со съемок сериала

Почему вы подрались с Романом во время съемок? Что послужило причиной конфликта?

- У нас была сцена, где в кадре была Ирина Розанова. Роман Маякин всячески пытался очаровать Ирина Юрьевну, а я испытывала волнение и смущение, ведь на площадке всё-таки народная артистка. Внешне я оставалась холодной и максимально профессиональной. В какой-то момент они начали обсуждать тему образования. А дальше Роман выдает Ирине Розановой фразу: «Луша у нас вообще нигде не училась, ничего не оканчивала» и т.д. Конечно, меня это очень задело, поэтому я обиделась и ушла смотреть отснятые эпизоды. После Рома подбежал ко мне со словами: «Луша, что лицо такое недовольное сделала?», и толкнул меня в спину. Я в ответ развернулась и треснула его по голове. Мне пришлось объяснить ему, что он унизил меня перед народной артисткой! Разумеется, он сделал это ради шутки, но сейчас уже конфликт исчерпан.

В сериале «Сергий против нечисти» затрагивается тема человеческих пороков. Какой из них вы считаете самым опасным для себя и почему?

- Для меня таким опасным пороком является чревоугодие. Это касается не только еды, но и алкоголя. Для того чтобы оставаться достигатором с высоким КПД, нужны здоровое тело и разум. Любое злоупотребление ведёт к обратному эффекту. Мне хочется за эту жизнь успеть сделать по-максимуму, а для этого мне нужно контролировать свое психическое и физическое состояние.

Насколько близка вам тема русского фольклорного творчества? Какие сказки любили в детстве?

- Мне абсолютно неблизка тема фольклора, потому что я довольно рано отправилась на всевозможные кружки, гимнастику и балет. Мне не читали фольклорные сказки. Я уже была занята и при деле. Из детства я помню, как просила маму показать мне лисичку из рук. Возможно, это была та самая из сказки «Колобок». Я обнимала её ладонями и засыпала. Отец наоборот сам любил выдумывать истории про пушистых зверей, поэтому любовь к животным у меня заложилась благодаря семье.

Лукерья Ильяшенко: «Я люблю играть антагонистов и нечисть больше, чем хороших персонажей»
Лукерья Ильяшенко

Представьте, что нечисть из других миров пытается спрятаться в современных реалиях. Какие места Петербурга и Москвы они бы выбрали для своих тайных встреч?

- Думаю, в Петербурге таким местом стал бы особняк купцов Брусницыных. Это излюбленное место для съемок, но ему уже давно необходима реставрация. Нечисти для таких встреч подошла бы ещё дача Фаберже в Левашово, которая находится в окрестностях Петербурга. Мне как-то удалось попасть на территорию дачи, но и она нуждается в ремонте.

Если мы говорим про Москву, то это, конечно, «Центральный Дом Литераторов» (ЦДЛ). Со стороны улицы Поварская и должна заседать нечисть. Мне кажется, что больше таких мест для демонических встреч в Москве, к сожалению, нет. По этой причине, Петербург я люблю больше и, вообще, хотела бы там жить!

Лукерья, любите ли вы смотреть фильмы, где детектив переплетается с мистицизмом?

- Я люблю смотреть хорошие фильмы, где собраны вместе отличная драматургия, блестящая актерская игра и все классно срежиссировано. Такие картины меня вдохновляют, где-то помогают в профессиональном плане, когда можешь почерпнуть из них что-то для себя в качестве референса. Для меня неважна привязка мистики или детектива в сюжете.

Лукерья Ильяшенко: «Я люблю играть антагонистов и нечисть больше, чем хороших персонажей»
Фото со съемок сериала

Посоветуйте 5 картин, где герои сталкиваются с разного рода мистикой?

- Мой топ фильмов это:

  • «Другие» с Николь Кидман
  • «Дракула» с Гари Олдманом
  • «Интервью с вампиром» с Брэдом Питтом.
  • Анимационный фильм «Труп невесты». Я его как увидела в юношестве, так и не отпускает до сих пор. Особенно обожаю саундтрек, который написал Дэнни Эльфман.
  • Из сериалов «Очень странные дела» и любой фильм Тима Бертона. У него постоянно какая-то мистика.
Лукерья Ильяшенко: «Я люблю играть антагонистов и нечисть больше, чем хороших персонажей»

Смотрите с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ!

Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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