Лицо Андерсон представили? Рассекречена новая Скалли из «X-Files» – ситуация как со Снейпом в «Поттере»

2 марта 2026 08:45
Очередной перезапуск после череды провальных спин-оффов.

Даниэль Дедуайлер, известная по сериалам «Станция одиннадцать» и «Медведь», получила главную роль в перезапуске «Секретных материалов». Проект заказал стриминг Hulu, пилотный эпизод уже запущен в производство.

Шоураннером назначена Дженнифер Йейл, работавшая над «Декстером». А сценарий и режиссуру пилота взял на себя Райан Куглер — тот самый, что снял «Черную пантеру» и недавний хоррор «Грешники». Для Куглера это возвращение к истокам: идею перезапустить культовый сериал ему подкинула мать, обожавшая оригинал.

Сюжет новой версии описывают так: два высококлассных, но совершенно разных агента ФБР попадают в давно закрытый отдел по расследованию паранормальных явлений. Имена их пока не называют, но понятно, что Фоксом Малдером и Даной Скалли тут уже не пахнет.

Кто сыграет второго агента — неизвестно, но вероятнее всего второй актер также будет темнокожим, по кейсу Северуса Снейпа из «Гарри Поттера». Ранее во всех картинах режиссера главные роли получали только афроамериканцы. Куглер на вопросы о возможном участии Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон отвечает уклончиво:

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть». Но звезды оригинала уже немолоды, а проект явно заточен на новое поколение.

Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2002 год (9 сезонов), потом было два сезона-возрождения в 2016–2018 и два полных метра. Теперь эстафета переходит к новым агентам. И первая ставка сделана на Дедуайлер.

Если надоели одинаковые детективы: 3 зарубежных сериала, которые я случайно нашла и не пожалела.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Секретные материалы»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
