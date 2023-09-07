Лиам Нисон противостоит террористам в трейлере экшен-триллера «На земле святых и грешников»

Студия Madman Films поделилась трейлером ирландского криминального экшен-триллера «На земле святых и грешников», повествующего об ушедшем на покой киллере, которому вновь приходится встать на тропу войны. Ведущую роль в картине сыграл Лиам Нисон.

Действие разворачивается удаленной ирландской деревне. В центре сюжета — только что отошедший от дел пожилой наемный убийца Финбар Мерфи (Нисон). В городок, где он проживает, наведывается несколько неприветливых незнакомцев. Они хотят найти Мерфи и побыстрее разобраться с ним. Чтобы отыскать героя Нисона, незваные гости начинают терроризировать население, поэтому протагонист решает снова взяться за оружие и разобраться с неприятелями, заодно выяснив имя заказчика.

В остальной актерский состав вошли Керри Кондон («Банши Инишерина»), Киран Хайндс («Террор»), Джек Глисон («Игра престолов»), Сара Грин («Однажды в Ирландии») и Колм Мини («Банды Лондона»). Режиссером выступил Роберт Лоренц, до этого снявший «Заступника» с Нисоном и драму с Клинтом Иствудом и Джастином Тимберлейком «Крученый мяч». Сценарий написали Терри Лоан («Гол 2: Жизнь как мечта») и Марк МакНалли.

Мировая премьера «На земле святых и грешников» состоялась вчера в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля, а российская премьера ленты намечена на 30 ноября.