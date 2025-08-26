Ли Бён-хон берется за топор в трейлере фильма Пак Чхан-ука «Метод исключения»

Меню
26 августа 2025 11:04
Криминальный триллер, превращающийся в черную комедию.

Кинокомпания CJ ENM представила трейлер новой картины признанного южнокорейского режиссера Пак Чхан-ука «Метод исключения». Главную роль исполнил звездный актер Ли Бён-хонИгра в кальмара», «Я видел дьявола»). В основу сценария лег роман Дональда Уэстлейка «Топор».

В центре сюжета — мужчина по имени Ман-су, чьей комфортабельной жизни приходит конец, когда его неожиданно увольняют после многих лет службы. Поскольку в его заботе нуждаются жена Мири (Сон Е-джин) и двое детей, доведенный до отчаяния главный герой решает пойти на крайние меры, когда у него появляется возможность устроиться в другой компании. Дело в том, что Ман-су решает устранить других квалифицированных кандидатов, претендующих на вакантную должность.

Мировая премьера состоится 29 августа в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, а затем «Метод исключения» откроет Международный кинофестиваль в Пусане. Кроме того, фильм выйдет в российский прокат — релиз состоится 4 декабря.

Пак Чхан-ук прославился как автор «Олдбоя», но на его счету также такие замечательные картины, как «Объединенная зона безопасности», (2000) «Сочувствие госпоже Месть» (2005), «Жажда» (2009), «Служанка» (2016), «Решение уйти» (2022), .

Фото: CJ ENM
Юрий Волошин
Юрий Волошин
