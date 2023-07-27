Летняя комедия «О чем говорят незнакомцы» уже в кино

Сегодня, 27 июля, в российский прокат выходит испанская летняя драматическая комедия «О чем говорят незнакомцы». В центре сюжета — три незнакомые друг с другом семейные пары, согласившиеся принять участие в групповом сеансе психотерапии. Они прибывают в просторную квартиру, но, к своему удивлению, вместо психолога обнаруживают в ней лишь восемь загадочных конвертов. Каждый из них содержит провокационное задание, призванное вскрыть проблемы семейной жизни супругов и проверить их отношения на прочность. Встреча героев начинается с невинных откровений о любви, недоверии, сексе, неумении слышать друг друга и супружеской верности, но постепенно действие встает на путь, ведущий к совершенно неожиданному финалу.

Главные роли в ленте исполнили Малена Альтерио, Александра Хименес, Феле Мартинес, Хуан Карлос Вельидо, Антонио Пагудо и Ева Угарте.

Постановщиком и сценаристом проекта выступил Херардо Эрреро, наиболее известный по картинам «Убийства в стиле Гойи» и «Территория команчей», последняя из которых получила номинацию на «Золотого медведя». Он также является продюсером драмы «Тайна в его глазах», удостоенной премии «Оскар» в категории «Лучший фильм года на иностранном языке».