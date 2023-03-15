Летающий Том Круз и семья Вина Дизеля: появились постеры «Миссии: невыполнима 7» и «Форсажа 10»

В сети появились постеры двух крупных блокбастеров этого года — «Форсажа 10» и «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». На первом плакате запечатлен Вин Дизель в окружении старых и новых звезд франшизы, на втором — парящий в воздухе Том Круз. Создатели боевиков об Итане Ханте продолжили давнюю традицию, размещая на первых афишах главных каскадерский трюк центральной звезды. В данном случае это сцена, в которой актер с разгону прыгает на мотоцикле с обрыва и несколько секунд летит в свободном падении.

В десятой части «Форсажа» Доминику Торетто (Дизель) придется столкнуться с новой большой угрозой. Главный герой окажется под прицелом брутального антагониста Данте (Джейсон Момоа), который является сыном бразильского наркобарона Эрнана Рейеса (Жоакин де Алмейда) из пятой части. Данте намерен отомстить Доминику за обиды прошлого, нацелившись на его маленького сына. Помогать Торетто в этой битве будет его многочисленная гоночная семья и новые союзники. Не обойдет и без участия кибертеррористки Сайфер (Шарлиз Терон), задумавшей очередной коварный план.

Как и в «Форсаже», в «Смертельной расплате» поднимут тему прошлого. Хотя многие подробности по-прежнему тщательно скрыты, известно, что супершпиона Итана Ханта (Круз) и его команду ожидает противостояние с очень опасным противником в исполнении Эсаи Моралеса. К знакомым ролям вернутся все основные звезды серии, а среди главных новичков — Хейли Этвелл и Пом Клементьефф.

Премьера «Форсажа 10» от режиссера Луи Летерье намечена на 19 мая. «Миссия: невыполнима 7» Кристофера МакКуорри стартует в прокате 14 июля.