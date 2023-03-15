Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три мушкетера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Летающий Том Круз и семья Вина Дизеля: появились постеры «Миссии: невыполнима 7» и «Форсажа 10»

Летающий Том Круз и семья Вина Дизеля: появились постеры «Миссии: невыполнима 7» и «Форсажа 10»

15 марта 2023 15:42
Летающий Том Круз и семья Вина Дизеля: появились постеры «Миссии: невыполнима 7» и «Форсажа 10»

На первом плакате — каскадерский трюк, на втором — множество звезд.

В сети появились постеры двух крупных блокбастеров этого года — «Форсажа 10» и «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». На первом плакате запечатлен Вин Дизель в окружении старых и новых звезд франшизы, на втором — парящий в воздухе Том Круз. Создатели боевиков об Итане Ханте продолжили давнюю традицию, размещая на первых афишах главных каскадерский трюк центральной звезды. В данном случае это сцена, в которой актер с разгону прыгает на мотоцикле с обрыва и несколько секунд летит в свободном падении.

Летающий Том Круз и семья Вина Дизеля: появились постеры «Миссии: невыполнима 7» и «Форсажа 10»

В десятой части «Форсажа» Доминику Торетто (Дизель) придется столкнуться с новой большой угрозой. Главный герой окажется под прицелом брутального антагониста Данте (Джейсон Момоа), который является сыном бразильского наркобарона Эрнана Рейеса (Жоакин де Алмейда) из пятой части. Данте намерен отомстить Доминику за обиды прошлого, нацелившись на его маленького сына. Помогать Торетто в этой битве будет его многочисленная гоночная семья и новые союзники. Не обойдет и без участия кибертеррористки Сайфер (Шарлиз Терон), задумавшей очередной коварный план.

Летающий Том Круз и семья Вина Дизеля: появились постеры «Миссии: невыполнима 7» и «Форсажа 10»

Как и в «Форсаже», в «Смертельной расплате» поднимут тему прошлого. Хотя многие подробности по-прежнему тщательно скрыты, известно, что супершпиона Итана Ханта (Круз) и его команду ожидает противостояние с очень опасным противником в исполнении Эсаи Моралеса. К знакомым ролям вернутся все основные звезды серии, а среди главных новичков — Хейли Этвелл и Пом Клементьефф.

Премьера «Форсажа 10» от режиссера Луи Летерье намечена на 19 мая. «Миссия: невыполнима 7» Кристофера МакКуорри стартует в прокате 14 июля.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Читать далее 13 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Читать далее 13 марта 2023
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Читать далее 14 марта 2023
Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Читать далее 12 марта 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Читать далее 12 марта 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Читать далее 13 марта 2023
Related video